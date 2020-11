Hochzeit: Dutzende Menschen beim traditionellen Hochzeitsbrauch – plötzlich schreitet die Polizei ein

Die Polizei in Bayern musste einen traditionellen Hochzeitsbrauch vorzeitig beenden. (Symbolbild)

Amorbach. Eine Hochzeit in Corona-Zeiten kann bei den geltenden Schutzverordnungen schnell zu einem äußerst komplizierten Vorhaben werden.

Für private Feiern sind nur begrenzte Gästezahlen aus einer bestimmten Zahl an Haushalten erlaubt. Für eine Hochzeit machen Polizei und Ordnungsamt dabei keine Ausnahme. Das musste nun auch ein Paar aus dem unterfränkischen Amorbach (Bayern) am eigenen Leib erfahren.

Hochzeit: Polizei muss traditionellen Brauch abbrechen

Die Polizei in Amorbach musste am vergangenen Wochenende eine Hochzeit vorzeitig beenden. Denn auf der Straße in der 4000-Einwohner-Gemeinde hatten sich rund 40 Gäste versammelt, um die Abholung einer Braut zu feiern.

Die aktuellen Corona-Schutzverordnungen schränken die Möglichkeiten einer Hochzeitsfeier stark ein. (Symbolbild) Foto: imago images / Westend61

+++ Hochzeit: Paar will nach 15 Jahren heiraten – doch vor dem Standesamt folgt der Schock +++

Dabei handelt es sich um einen türkischen Hochzeitsbrauch, wie die „Bild“ berichtet.

+++ Corona: Paar will während Pandemie heiraten – als der Standesbeamte DAS sieht, ruft er die Polizei +++

Doch 40 Personen, die im öffentlichen Raum gemeinsam an einer privaten Feier teilnehmen, stellen einen Verstoß gegen das geltende Infektionsschutzgesetz in Bayern dar. Daher mussten die Beamten dazwischengehen.

--------------------

Mehr News:

--------------------

Auf die Gäste kommt nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit zu. (at)