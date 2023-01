Hochzeit: Braut erlebt auf Feier absoluten Horror – plötzlich wird sie attackiert!

Was diese Braut auf ihrer Hochzeit erleben musste, wünscht man wirklich niemandem. Statt eines wunderschönen Tages wie aus einem Märchen, erlebte sie wohl eines der schlimmsten Erlebnisse ihres Lebens.

Eigentlich wollte sie ausgiebig mit ihrer Familie und Freunden ihre Hochzeit feiern. Aber brutale Fremde attackierten die Hochzeitsgesellschaft aus heiterem Himmel. Die Braut könnte durch die brutale Attacke sogar ein Auge verlieren.

Hochzeit wird zum puren Horror für Braut

Was für ein Horror, den eine junge Braut in Nigeria jetzt nach ihrer Hochzeit durchmachen muss! Anstelle die ersten Wochen ihres frischen Eheglücks genießen zu können, muss sie die Zeit im Krankenhaus verbringen und damit zurechtgekommen, dass sie auf einem Auge womöglich nie wieder sehen kann.

Dabei begann ihre Hochzeit noch so fröhlich für sie. In einer traumhaften Zeremonie heiratete sie ihre große Liebe. Anschließend gab es es eine große Party mit Freunden und Familien vor ihrem Elternhaus. Sogar ein DJ war bestellt worden.

Auf einmal steht ein wütender Mob vor dem Haus der Braut

Doch genau die Musik solle den eigentlich den schönsten Tag in ihrem Leben in einen der schwärzesten verwandeln. Denn obwohl es in Nigeria Brauch ist, ausgiebig eine Hochzeit lautstark mit Musik vor dem eigenen Haus zu feiern, ist die Tradition sehr umstritten. Kritische Stimmen finden es etwa respektlos gegenüber den Nachbarn und empfinden die Feierei als heftige Ruhestörung.

Das scheint auch einigen Leuten bei dieser Hochzeit so gegangen zu sein, doch griffen sie gleich zu extremen Mitteln. So berichten Teile der Hochzeitsgesellschaft, dass plötzlich ein ganzer Mob an Unbekannten aufgetaucht sei, die den DJ dazu zwingen wollten, die Musik abzuschalten.

Hochzeit: Braut könnte ein Auge verlieren

Als die Gäste der Hochzeit dazwischengehen wollten, eskalierte die Situation. Auf einmal flogen Steine auf die Braut, einer traf die junge Frau am Auge und verletzte sie schwer. Daraufhin sei die Polizei gerufen worden, doch hätte sich der Mob bereits aufgelöst. Lediglich zwei Männer konnten noch vor Ort verhaftet werden.

Der Bräutigam ist am Boden zerstört, wie er gegenüber der „BBC“ berichtet. Er hofft nur, dass den Tätern Gerechtigkeit widerfahre. Doch eine Sache hätte sich trotz der Tragödie nicht geändert. „Ich liebe sie noch immer über alles. Mit oder ohne Auge bleibt sie für alle Zeit meine Frau“, meint er.