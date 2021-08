Hochzeit: Brautpaar erhält traurige Nachricht – dann fasst es einen Entschluss

Ein Gast fehlte bei einer Hochzeit in England. Aus diesem Grund hat ein Brautpaar einen Entschluss gefasst. (Symbolbild)

Wenn die eigene Hochzeit ansteht, möchten die angehenden Eheleute am liebsten die ganze Welt einladen. Zur Feier sollen dann alle Liebsten kommen können. Besonders schlimm ist es, wenn der engste Familienkreis nicht erscheint.

So ist es einem Brautpaar aus Sevenoaks in der Grafschaft Kent in England bei der Hochzeit ergangen. Wegen der Corona-Pandemie konnte ein bestimmter Gast leider nicht anwesend sein. Darüber berichtet die BBC.

Hochzeit: Braut vermisst einen besonderen Gast - und kommt auf eine Idee

Die Oma der Braut Holly konnte leider nicht bei der Zeremonie dabei sein, weil sie im Seniorenheim lebt. Aufgrund der pandemischen Situation verpasste sie das Ja-Wort und die anschließende Trauung ihrer Enkelin mit ihrem Steve.

------------------------------

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Hochzeitstanz zwischen Braut und Bräutigam

Reis werfen

Ehegelübde bei der Trauung vorlesen

--------------------------------

Also musste eine Überraschung für Oma Audrey Dear (91) her.

+++ZDF-Star meldet sich mit traurigen Worten nach Sommerpause zurück: „Wurde ziemlich durchgerüttelt vom Leben“+++

Das Brautpaar holte die Hochzeit einfach im Pflegeheim nach. Holly zog ihr Brautkleid ein zweites Mal drüber und Steve kam im blauen Anzug, um im ganz kleinen Kreis gemeinsam mit der 91-Jährigen zu feiern.

-----------------------------

Mehr Hochzeits-Themen:

----------------------------

Die Leiterin des Seniorenheims sagte gegenüber BBC: „Es war so unfassbar schwer, den Plan geheim zu halten. Doch es hat sich definitiv gelohnt, ihr überraschtes Gesicht zu sehen, als Holly und Steve so chic eintrafen.“ Es sei ein sehr besonderer und emotionaler Tag gewesen.

Hochzeit: Traurige Nachricht für ein Brautpaar! Nicht alle Gäste konnten zur Hochzeit erscheinen. (Symbolbild) Foto: imago images

Hochzeit: Gäste erkennen Braut kaum wieder

Eine andere Braut verfolgte nach ihrer Trauung auch einen ganz bestimmten Plan. Was sie in die Tat umsetzte, kannst du hier nachlesen >>> (js)