Hochzeit: Braut will bei Party sparen – und verlangt von ihren Gästen dafür DAS!

Eine Hochzeit kann schnell mal etwas teurer werden. Eine Braut aus England will lieber etwas Geld sparen und geht deshalb DIESEN drastischen Schritt. Dabei könnte sie einige Freunde verlieren.

Genial oder unmöglich – bei ihrer Hochzeit hat diese Braut effektiv gespart.

Hochzeit: Knauserige Braut will an der Feier sparen – das sorgt für Ärger bei den Gästen

Denn Ashley aus Newcastle sparte bei ihrer Hochzeit an allen Ecken und Enden. Darüber berichtet das britische Magazin „The Sun“. „Ursprünglich wollten wir an einem Samstag im Hochsommer mit 140 Gästen heiraten, und das hätte uns allein für den Veranstaltungsort rund 10.000 Pfund gekostet“, so die Kassiererin. Da das die Finanzen der 25-Jährigen und ihres 28-jährigen Bräutigams überstieg, musste ein Notfallplan her.

Hochzeit: Knauserige Braut verlangt Unglaubliches von ihren Gästen – So will sie sich ihre Traumfeier leisten (Symbolbild). Foto: imago/Westend61

Als erstes entschieden sich die jungen Liebenden statt einer Sommerhochzeit für einen neuen Termin im Februar. Dann legten sie das Event auf einen Tag mitten in der Woche. Et Voila, schon hatten sie eine ganze Menge Geld gespart. Womit sie zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht gerechnet hatten: Wegen Corona musste die Hochzeit auf Juli verlegt werden – die Kosten für die Location blieben jedoch gleich.

Hochzeit: Braut lädt Partnerinnen und Partner der Gäste aus, um Geld zu sparen

Doch das reichte Ashley noch nicht, denn sie hatte darüber hinaus noch weitere Ideen, wie man Kosten einsparen könnte! Als nächstes reduzierten sie und ihr Partner die Gästeliste von 140 Leuten auf 79 Personen. Dafür war es nötig, einen gewagten Schritt zu gehen und die Partnerinnen und Partner einiger Gäste auszuladen. Das kam natürlich nicht bei allen gut an.

„Wir waren sehr streng mit unserer Gästeliste, was viele Leute verärgert hat“, so die Braut. „Aber wir haben selbst dafür bezahlt und wollten unsere engsten Freunde und die Familien dort haben, nicht jemanden, der meinte, ein Recht darauf zu haben, weil er mit jemandem zusammen war, der eingeladen wurde.“

Hochzeiten können ein teures Unterfangen sein - nicht so jedoch für die Braut aus unserer heutigen Geschichte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Alex Halada

Auch der Bräutigam machte Abstriche und verzichtete darauf, Familienangehörige wie entfernte Cousins und Cousinen oder Neffen und Nichten.

Hochzeits-Ausgaben von über 115.000 Euro auf ca. 4.650 Euro reduziert

Abgerundet wurde der Spar-Plan mit selbstgemachter Deko, einer Playlist statt eines DJs und das Ersetzen des professionellen Fotografen, der Visagistin und des Friseurs durch Bekannte von Freunden. So bekam Ashley die Leistungen für einen Spottpreis.

Eine geizige Braut verlangte Unfassbares. Foto: IMAGO / MiS

Das Ergebnis: Am Ende kostete die gesamte Hochzeit nur 9.000 Pfund, von denen Ashleys Vater über die Hälfte bezahlte. Braut und Bräutigam selbst mussten nur 4.000 Pfund aus eigener Tasche zahlen. Das entspricht 4667 Euro. Nochmal zur Erinnerung: Allein die Hochzeits-Location hätte eigenlich umgerechnet mindestens 11.000 Euro kosten sollen!

Obwohl viele ihre Aktion absolut unmöglich fanden, ist Ashley mit ihrer Entscheidung im Reinen. Sie habe ihre Traumhochzeit gefeiert, so die Engländerin.

