Hochzeit: Brautpaar lässt sich drei Minuten nach Ja-Wort scheiden – wegen dieses Satzes

Drum‘ prüfe, wer sich ewig bindet – dieses Sprichwort wird nicht umsonst besonders oft in Bezug auf Hochzeiten genutzt. Schließlich geht das Brautpaar im besten Fall einen Bund für das ganze Leben ein und sollte sich deshalb gut kennen.

Schwächen und Macken sollten deshalb nicht dazu führen, dass einer der Ehepartner direkt die Scheidung will – doch ein Paar hielt es nach der Hochzeit nicht mal drei Minuten miteinander aus.

Hochzeit: Braut unterläuft Missgeschick – es hat die Scheidung zur Folge

Frisch nach der Hochzeit erleben die meisten Paare erstmal einen Höhepunkt der verliebten Gefühle, auch „Honeymoon“-Phase genannt. Auf die Feier mit Freunden und Familie folgen meist die Flitterwochen, eine Scheidung ist wohl das Letzte, woran die meisten frisch Verheirateten denken.

Anders ging es einem Paar in Kuwait (Land am Persischen Golf). Wie der britische „Mirror“ berichtet, hielt dessen Glück weniger als drei Minuten. Die beiden Verliebten verließen das Gerichtsgebäude, in dem sie getraut wurden, als der Braut ein Missgeschick geschah: Sie stolperte und fiel auf dem Boden – ein Satz ihres Bräutigams änderte dann alles. So soll der Mann seine frisch gebackene Ehefrau wegen ihres Patzers als dumm bezeichnet haben. Und sie damit prompt vergrault haben.

Hochzeit: Scheidung nach nur drei Minuten

Der Spott ihres Ehemanns war für die Frau zu viel, sie wurde sehr wütend und suchte sofort den Richter auf, der die Ehe geschlossen hatte, um diese wieder annullieren zu lassen. Der Richter am Gericht in Kuwait hatte nichts dagegen und stimmte der Annullierung nach nur drei Minuten Ehe zu.

Laut „Mirror“ soll es sich bei dem Ganzen um die vermutlich kürzeste Ehe in der Geschichte des arabischen Staates handeln. In den sozialen Medien halten viele Menschen die Entscheidung der Braut für richtig. „Eine Ehe ohne Respekt ist von Anfang an eine gescheiterte Ehe“, heißt es etwa in einem Kommentar.