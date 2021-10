Hochzeit: Brautpaar haut kurz von der Feier ab – als es wiederkommt, sind die Gäste sprachlos

Jede Hochzeit ist auf ihre eigene Art und Weise einzigartig und nicht nur das Brautpaar erinnert sich noch lange daran.

Ob traditionell, modern oder alternativ: Jedes Paar richtet seine Hochzeit ganz nach den eigenen Vorlieben aus. Dieses Brautpaar hat mit einem Outfitwechsel alle seine Gäste überrascht.

Hochzeit: Alternatives Outfit für Braut

Den ganzen Tag im Braut-Outfit rumrennen, kann schon sehr anstrengend werden: Versuchen, in den hochhackigen Schuhen nicht zu stolpern, das Kleid beim Gehen hochhalten, darauf achten, dass man mit dem Schleier nirgendwo hängen bleibt.

Dieses Brautpaar überrascht bei seiner Hochzeit alle Gäste. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Und wenn man den ganzen Tag schon darauf aufgepasst hat, kommt einem die Tanzfläche gar nicht mehr so spaßig vor: Die Füße sind mittlerweile platt gelaufen und in dem voluminösen Kleid auch noch tanzen? Nein, danke! Das hat sich jedenfalls eine Braut gedacht und sich pünktlich zum Tanzen ein alternatives Braut-Outfit angezogen.

Hochzeit: Brautpaar trägt Jogginganzug auf der Tanfläche

Ganz der Tradition? Wohl eher kaum! Denn ein Brautpaar hat sich dazu entschlossen, auf der Tanzfläche im super lässigen und bequemen Nike-Outfit zu erscheinen. Sprich: Turnschuhe, Sporthose und Sportoberteil. Um nicht ganz aus der Reihe zu tanzen, ist sie natürlich ganz in Weiß gekleidet, während seine Garderobe in einem edlen Schwarz gehalten ist.

Eine Fotografin hat den einzigartigen Tag für das Paar festgehalten und war von dem Jogginganzug so fasziniert, dass sie das Video auf ihrem Instagram-Account nun mit der Welt teilte.

„Ich liebe es, wenn sich Pärchen nicht zu hundert Prozent an Traditionen halten, sondern ihren eigenen Style miteinbringen und somit neue Trends schaffen“, schreibt die Fotografin dazu.

Hochzeit: Wird der Jogginganzug zum Tanz-Outfit?

„Ich kann mir gut vorstellen, dass Jogginganzüge in diesem Jahr zu einem absoluten Trend heranwachsen und ich bin voll dabei“, schreibt die Fotografin weiter.

Im Netz wird das Outfit der beiden jedenfalls mächtig gefeiert. Der Beitrag gefällt bereits über 760.000 Menschen und auch die Kommentare fallen mehrheitlich positiv aus.

„Ich wünschte, mir wäre so etwas eingefallen!“, kommentiert eine Nutzerin. „Ja, lass es uns endlich gesellschaftlich akzeptieren, dass wir an unserem Hochzeitstag tragen, was wir wollen. Niemand will Tausende Euros für ein Kleid ausgeben, welches man nur einmal trägt“, schreibt eine andere.

„Ich mag diese Idee sehr, aber ich könnte nicht so viel Geld für ein Kleid ausgeben, dass ich dann nicht einmal einen ganzen Tag trage“, teilt eine weitere Nutzerin ihre Meinung. (ali)

