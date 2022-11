Hochzeit: Bräutigam mit krasser Beichte – als seine Braut DAS erfährt, stürmt sie sofort aus dem Haus

Viele Frauen haben schon von klein auf eine Vorstellung davon, wie ihr Brautkleid bei der eigenen Hochzeit aussehen soll. Ob ausfallend oder eng anliegend, mit Spitze oder ohne – jede Braut hat ihre ganz eigene Vision.

So auch eine Frau, die ihre Geschichte jetzt bei Reddit geteilt hat. Doch was sie erlebt hat, löst bei vielen Nutzern nur Kopfschütteln aus!

Hochzeit: Brautkleid-Shopping wird zum Albtraum

Wenn sich ein Paar dazu entschließt zu heiraten, dann startet damit auch eine intensive Planungsphase. Schließlich will so ein besonderer Tag gut vorbereitet sein. Der Termin beim Standesamt muss gemacht werden, es braucht Location, Buffet, Musik, Deko,… die Liste ist lang.

Sowohl Bräutigam als auch Braut organisieren das meiste gemeinsam. Doch es gibt eine Sache, die obliegt den beiden jeweils selbst – und das ist das passende Hochzeitsoutfit. Vor allem unter Frauen ist es weit verbreitete Tradition, mit Freunden und Familienmitgliedern einen gemeinsamen Tag oder Abend im Brautmodengeschäft zu verbringen, Kleider anzuprobieren und den ein oder anderen Sekt zu trinken.

Hochzeit: Schwiegermutter mischt sich bei Kleiderfrage ein

Natürlich will man sich da als Braut auch selbst aussuchen, wer an seiner Seite ist. Die 28-Jährige hatte an diesem besonderen Tag ihre Schwiegermutter in Spe mit im Schlepptau, allerdings nicht ganz freiwillig. Vielmehr hatte diese darauf bestanden mitzukommen. Und genau das endete im Desaster.

Zwar fand die 28-Jährige schnell das Brautkleid, von dem sie immer geträumt hatte – doch die Schwiegermutter war alles andere als begeistert. Sie zeigte der Braut ein anderes Kleid und meinte, dass sie immer eine Vision gehabt habe, dass ihr Sohn eine Frau in diesem Kleid heiraten würde. Für die 28-Jährige kam das aber nicht in Frage, schließlich hatte sie sich bereits in ein anderes Kleid verliebt.

Unfassbar, was der Bräutigam sich erlaubt

Doch das Thema sollte damit noch nicht beendet sein. Bei den Verlobten krachte es noch an demselben Abend. Zwar konnten sie den Streit dann beilegen, doch am nächsten Tag sollte eine Aktion das Fass zum überlaufen bringen.

Denn die 28-Jährige fand heraus, dass ihr Verlobter ihr ausgesuchtes Brautkleid umgetauscht und mit dem Favoriten der Mutter ersetzt hatte. Als die Braut ihren Verlobten darauf ansprach, gab der alles zu. Sie habe ihn daraufhin nur noch angeschrien und sei dann zur Tür raus und habe bei Freunden übernachtet… ob sich das Paar wieder versöhnt hat? Das verrät die Frau noch nicht bei Reddit.