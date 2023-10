Hochzeit: Braut-Schock vor dem Altar – Bräutigam greift plötzlich unter ihr Kleid

Die Hochzeit sollte für jede Braut ein unvergessliches Erlebnis sein. Bei dieser Hochzeit ist der Braut während der Zeremonie etwas wirklich besonderes passiert, was mit Sicherheit für immer ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird und das die Braut, den Bräutigam und die gesamte Hochzeitsgesellschaft in Staunen versetzte.

Ein ungebetener Gast schlich sich auf die Hochzeit und sorgte für eine Menge Trubel. Es handelte sich um eine Hornisse! Zum Glück wurde dieser besondere Moment mit der Kamera aufgefangen und bringt nun eine Menge Twitter-User zum Schmunzeln.

Beflügelte Hochzeit mal anders?

Ein magischer Moment wie aus dem Bilderbuch: Die Braut stand strahlend in ihrem wunderschönen weißen Kleid mit ihrem zukünftigen Ehepartner am Altar. Kurz bevor sich die beiden ihre ewige Treue schwören wollten, entschied sich die Natur, ein Wort mitzureden. Eine freche Hornisse unterbracht diesen einmaligen Moment und schlüpfte in das Kleid der Braut. Das summende Eindringen blieb nicht lange unbemerkt, denn die Braut zupfte sich auf einmal wild am Saum herum. Die Hochzeitsgesellschaft konnte ihren Augen kaum trauen. Zum Glück zückte ein Gast das Handy, um diesen einzigartigen Moment festzuhalten. Der Braut eilten schnell helfende Hände unter anderem auch die Dame, die das Pärchen trauen wollte, um den ungebetenen Gast wieder zu vertreiben, ohne dabei den ganzen Saum ihres Kleides zu ruinieren.

Hat die Hornisse zugestochen?

Nein zum Glück nicht, denn dem Bräutigam gelang es, die Hornisse mit einem geschickten Handgriff aus dem Hochzeitskleid zu befördern und von der Hochzeit zu verbannen. Ein letzter Moment, um seine Braut davon zu überzeugen, in jeder Notsituation eine Unterstützung für sie zu sein. Nach der Heldentat applaudierten die Gäste und ein lautes, erleichtertes Gelächter brach aus.

Auch in der Kommentarspalte bricht Begeisterung über die Heldentat des Bräutigams aus „Cute video, great job Austin“ , „He’s awesome“.