Hochzeit: Braut traut ihren Freundinnen nicht – und stellt deshalb strenge Regeln auf

Die eigene Hochzeit ist für die meisten Frauen nicht nur der schönste Tag im Leben – sondern auch der Tag, an dem sie sich am schönsten fühlen. Brautkleid, aufwendiges Styling und glückliches Strahlen verleihen jeder Braut an ihrem Hochzeitstag eine besondere Aura – doch darauf wollte sich eine Frau nicht verlassen.

Damit keine ihrer Freundinnen ihr die Show stehlen könnte, stellte die Braut strenge Regeln bezüglich Kleiderordnung und Styling auf.

Hochzeit: Braut verbietet Freundinnen High Heels und Fake-Wimpern

Wie eine frustrierte Freundin und Brautjungfer auf der Online-Plattform „Reddit“ berichtet, sprach die Braut gegenüber ihrer Freundinnen unter anderem ein „High Heels“-Verbot aus, „weil sie nicht wollte, dass jemand größer als sie ist – obwohl sie mindestens sieben Zentimeter größer als jede Frau auf ihrer Hochzeit ist.“

Und dabei blieb es nicht: Die Brautjungfern durften auch keine falschen Wimpern oder verlängerte Wimpern tragen, auch ihre Kleider durften nicht kurz sein – damit niemand besser als die Braut aussehen könnte.

Doch auch vor dem gr0ßen Tag machte die Braut ihren Liebsten das Leben zur Hölle. So gab es laut der „Reddit“-Userin bereits ein halbes Jahr vor der Hochzeit zwei mal die Woche ein Treffen mit den Brautjungfern – dabei mussten die Beteiligten unter anderem den Zeitplan des Junggesellinnenabschieds aufsagen, wie der britischen „Mirror“ aus dem Reddit-Beitrag berichtet.

Hochzeit: „Sie schrie alle Brautjungfern den ganzen Tag an“

Obwohl die Brautjungfern allen Forderungen der Braut nachkamen, gab es am Tag der Hochzeit nicht eine Geste der Dankbarkeit – ganz im Gegenteil.

„Sie schrie alle Brautjungfern hinter den Kulissen an, während sie vor den Gästen vorgab, die beste Braut und Ehefrau zu sein“, schildert die wütende Freundin. So mussten die Brautjungfern zum Beispiel im Schnee für Fotos mit der Braut posieren – und durften während den Aufnahmen nicht mal einen Mantel anziehen.

„Ich bin fertig mit ihr“, so das Fazit der Brautjungfer am Ende ihres Berichts. Laut „Mirror“ können viele „Reddit“-User die Gefühle der Frau nachvollziehen, nennen die Braut „Brautzilla“ oder teilen eigene negative Erlebnisse der Hochzeit von Freunden oder Familienmitgliedern.