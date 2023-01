Hochzeit: Braut kann vor Trauung nicht einschlafen – am nächsten Morgen ist sie tot

Wenn sich zwei Verliebte dazu entscheiden, den ewigen Bund für’s Leben einzugehen, dann fiebern sie dem großen Tag schon Monate vorher entgegen. Am Tag der Hochzeit durchlaufen viele dann ein Wechselbad der Gefühle. Von purer Freude bis maximaler Aufregung ist wahrscheinlich alles bei dem Brautpaar dabei.

Doch eine Empfindung, die das angehende Ehepaar nicht empfinden sollte, ist wohl Trauer. Statt der glücklichste Mann auf der Welt zu sein, musste ein Bräutigam jetzt den totalen Horror erleben. In der letzten Nacht vor der Hochzeit klagt die Braut über Einschlaf-Probleme. Als ihr Zukünftiger sie am nächsten Tag wecken will, findet er sie tot neben sich.

Hochzeit: Bräutigam will Braut wach küssen – tot!

Schon Wochen vorm großen Tag waren die 33-jährige Nadia Joseph-Gosine und ihr Verlobter Devon Gosine gemeinsam mit ihrem zehnjährigen Sohn nach Trinidad (Karibik) gereist, um sich dort auf ihre bevorstehende Trauzeremonie vorzubereiten. Eine Nacht vorm großen Tag war das Paar noch lange aufgeblieben, um die besten Wünsche für ihren großen Tag entgegen zu nehmen.

Die Braut klagte dann darüber, dass sie einfach nicht einschlafen kann. Ihr Zukünftiger schob das aber auf die Nervosität wegen dem nahenden großen Tag, berichtet „The Sun“. Doch am nächsten Morgen folgte dann der Schock: als Devon seine Verlobte wie immer mit einem Kuss wecken wollte, blieb sie wie erstarrt. Er konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

45 Minuten lang versuchte er, die Mutter seines Sohnes wiederzubeleben – ohne Erfolg. Wie Rettungskräfte später feststellten, starb die junge Frau an einer Lebererkrankung, von der niemand – nicht mal sie selber – etwas ahnte.

Hochzeit: Bräutigam am Boden zerstört

Die Familie der 33-Jährigen ist in tiefer Trauer. Sie war ein „kleiner Rebel“, „sehr lebhaft und temperamentvoll“, erinnert sich ihre Schwester Isha Daley an ihre verstorbene Schwester. „Sie wollte einfach nur glücklich sein.“

Nadias Verlobter ist nach dem plötzlichen Tod seiner Zukünftigen am Boden zerstört. „Was auch immer sie durchmachte, sie war immer glücklich. Sie war die Liebe meines Lebens. Sie war immer der beste Teil meines Lebens“, sagt der gebrochene Mann. Der gemeinsame Sohn soll den Tod seiner Mutter noch nicht verarbeitet haben. Die Familie versuche momentan, ihn abzulenken.

Doch kurz nach der Schocknachricht müssen die trauernden Angehörigen bereits ein Problem bewältigen: Denn rund drei Monate vor ihrem Tod hatte die junge Frau ihre Lebensversicherung gekündigt, berichtet „The Sun“. Außerdem soll sie keine Reiseversicherung abgeschlossen haben. Da das Paar im Ausland heiraten wollte, muss die Leiche der 33-Jährigen nun in die Heimat überführt werden.