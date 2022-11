Hochzeit: Braut will ihr Kleid selbst gestalten – es endet in einem Desaster

So oder so wird die Hochzeit zu einem unvergesslichen Event im Leben der Eheleute. Um die Feier so persönlich wie möglich zu gestalten, legen viele bei der Planung selbst Hand an.

Eine Braut wollte sogar bei ihrem Kleid nichts dem Zufall überlassen. Auf ihrer Hochzeit wollte sie in einem Look glänzen, den sie selbst kreiert hat. Ihre Entscheidung sollte die junge Frau allerdings bitter bereuen.

Hochzeit: Kleidersuche wird zum Alptraum

Fernsehsender füllen ganze Serien mit der Suche nach dem perfekten Brautkleid. Viele Frauen können es nämlich kaum erwarten, das richtige Outfit für den großen Tag auszusuchen. Schließlich ist vom pompösen Prinzessinnenkleid bis zur schlichten A-Linie für jeden etwas dabei.

Sollte man zumindest meinen, denn einer Braut ging es ganz anders. Sie hasste es, durch die Läden zu streifen, um sich dort durch die zahlreichen Kleider zu kämpfen. Also entschied sie sich dazu, ihr Hochzeitskleid von einem Profi designen zu lassen. Diese Idee entpuppte sich jedoch zu ihrem persönlichen Alptraum.

„Mittlerweile kann ich darüber lachen“, scherzt die junge Frau in ihrem Video auf TikTok. Dort berichtet sie von ihrer Hochzeitsplanung, die eine unerwartete Wendung nahm. Mit einer festen Vorstellung von ihrem Traumkleid machte sich die Frau auf den Weg zu einem Designer. Dieser wollte ihre Vision haargenau umsetzen.

Hochzeit: Anprobe endet in Katastrophe

Bei der Anprobe folgte allerdings der Schock: „Das Kleid sah aus wie ein Skelett!“ Außerdem nähte der Experte den Stoff so unvorteilhaft um ihren Bauch, dass es aussah, als habe sie einen Känguru-Beutel an sich. Doch es kam noch dicker. Als die Braut anmerkte, dass man die BH-Körbchen deutlich sehen könne, klebte die Designerin mit einer Heißklebepistole Perlen auf das Kleid.

So hat sich die junge Frau den Termin überhaupt nicht vorgestellt. In ihrem Video auf TikTok verrät sie allerdings nicht, ob sie in diesem Outfit tatsächlich vor den Traualtar getreten ist.