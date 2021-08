Hochzeit: Brautpaar gibt sich das Jawort – nach der Trauung erkennen Gäste die Braut kaum wieder

Kurz nach dem Ja-Wort ergreift die Braut die Initiative! Was für eine unkonventionelle Hochzeit!

Eine Braut überraschte ihre Gäste nun mit einer unglaublichen Style-Veränderung während ihrer Hochzeit.

Die Braut Karen Olano von den Philippinen hat ihren Verlobten Jeremy Uy geheiratet. Darüber berichtet „Insider“. Weil sie Fashion Designerin ist, hat sie ihr Brautkleid gleich selbst geschneidert. Doch was für ein Styling soll für die Hochzeit her?

Hochzeit: Braut ändert ihren Look auf der Party - Gäste sind total überrascht

Da hat sich die Braut viele Gedanken gemacht. Sie wollte eine authentische Frisur. Eine Hochsteckfrisur passe nicht zu ihr. Also ließ sie sich die Haare lang wachsen und trug sie zur Trauung offen. Sie fielen ihr in leichten Wellen über die Schulter, eine Glitzer-Haarklammer steckte oberhalb ihres Ohres die braune Mähne nach hinten.

Hochzeit: Eine Braut hat sich für ihre eigene Trauung etwas Spezielles einfallen lassen. Ihre Gäste dürften erstaunt gewesen sein. (Symbolbild) Foto: imago images

----------------------------

----------------------------

Doch dann folgte die Verwandlung. Kurz nach der Trauung warf ihr Stylist ihr den Frisurumhang über das weiße Kleid und schnipp schnapp - waren ihre Haare ab. „Mein Friseur war sehr nervös, weil er so etwas mitten in der Hochzeit und vor der Party noch nie gemacht hatte“, gestand die Braut.

Nun trug Karen Olano eine freche lockige Long-Bobfrisur und überraschte mit ihrem neuen Look ihren Bräutigam.

------------------------------

--------------------------------

Der staunte zwar nicht schlecht, war aber genauso wenig völlig von den Socken wie die restliche Hochzeitsgesellschaft. „Ich denke, dass es nicht so überraschend kam, weil ich immer ein paar ausgeflippte Dinge tue“, betonte die Braut. Außerdem konnte keiner so geschockt sein, weil bei der Zeremonie am Anfang auch keine Gäste dabei waren und diese die Braut erst mit dem neuen Look sahen.

Kurz nach der Hochzeit erkannten die Gäste eine Braut kaum noch. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Braut überrascht Gäste mit neuer Frisur

Ob sie keine Angst hatte, in Heulkrämpfe auszubrechen, wenn sie sich mit einem Komplett-Umstyling sieht? Das verneinte die Braut laut „Insider“, denn sie hatte sich schon des Öfteren von ihrer langen Mähne verabschiedet und diese gegen eine Kurzhaarfrisur getauscht.

Ob wohl alle Bräute so achselzuckend mit ihrem Styling am großen Tag umgehen, darf bezweifelt werden ... (js)

