Hochzeit: Schwangere Braut setzt Leben ihres ungeborenen Babys aufs Spiel – für ein Kleid

Es gibt immer wieder Geschichten von angehenden Brautpaaren, die wie aus einem falschen Film erscheinen. Kurz vor ihrer Hochzeit neigen gerade die Bräute dazu, Nervenflattern zu kriegen und so unüberlegte Entscheidungen zu treffen oder Äußerungen zu tätigen.

Doch was eine Braut jetzt ihrer Schwester vor ihrer Hochzeit androht, macht einfach nur fassungslos. Ausgerechnet wegen eines Brautkleides, droht sie damit, ihr ungeborenes Baby abzutreiben. Was hat sie nur zu dieser heftigen Aussage bewogen?

Familie schwebt im siebten Hochzeits-Himmel

Eigentlich könnte die Freude in dieser Familie kaum größer sein. Denn ausgerechnet zwei von drei Töchtern hatten sich kurz nacheinander vermählt. Und es kam sogar noch doller: Überraschend verkündete eine der beiden Frauen sogar noch ihre Schwangerschaft!

Aber anstatt sich füreinander zu freuen, sorgten die Hochzeits-News bei den Schwestern für großen Aufruhr. Denn während eines Familienessens verbündeten sich die 23-jährige Lucy und ihre Stiefmutter gegen eine verlobte Braut. Denn als diese auch noch ihre plötzliche Schwangerschaft verkündete, ging plötzlich das Drama los.

Weil die schwangere Lucy nämlich ein paar Monate vor ihrer älteren Schwester heiraten sollte, hatte diese hinter ihrem Rücken geplant, dass diese ihr ihr eigens für sie geschneidertes Kleid leihen würde. „Anscheinend hatten sie und meine Stiefmutter darüber gesprochen und beschlossen, dass ich, da meine Hochzeit erst im März stattfinden würde und ich dicker bin als sie, nichts dagegen hätte, mir einfach mein Kleid zu leihen“, berichtet die Frau jetzt im Netz. Doch es sollte noch schlimmer kommen.

Verlobter will Hochzeit absagen

Mit einer Bemerkung der Stiefmutter lief das Fass bei der Bride to be dann endgültig über. Denn diese sagte eiskalt, es wäre ja in Ordnung, wenn das Kleid nicht verändert würde, denn „da ich so viel größer bin, wären keine Änderungen nötig, damit ihr [schwangerer Körper] zu meinem Kleid passt“. Für die ältere Schwester ein Grund für die drastische Entscheidung, ihrer schwangeren Schwester den Job als Brautjungfer zu kündigen.

Nachdem die Diskussionen kein Ende nahmen, mischte sich sogar der künftige Schwager ein und drohte die Hochzeit mit Lucy abzusagen. Doch dann drohte Lucy plötzlich damit, ihr ungeborenes Mädchen abzutreiben, wenn sich ihre Schwester ihrem Willen nicht beugen würde. „Ich sagte ihr, wenn sie ihr Baby wegen eines Kleides abtreiben würde, hätte sie es nicht verdient, Kinder zu bekommen“, so die entrüstete Braut. Ob der Streit der beiden Schwestern vor ihrem großen Tag beigelegt wurde, ist nicht bekannt.