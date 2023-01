Hochzeit: Braut mit überraschender Aktion – sie betrifft ihre Schwester

Mit Familie, Verwandte, Freunde, Bekannte oder auch Kollegen – die Hochzeit soll für ein Paar zum schönsten gemeinsamen Erlebnis und ein unvergesslicher Tag werden.

Unvergesslich wurde die Hochzeit auch für die Schwester einer Braut. Als sie und die anderen Gäste auf den Blumenstrauß warteten, wurde sie mit einer tollen Aktion völlig überrascht.

Hochzeit: Braut mit überraschender Aktion

Eigentlich soll die Aufmerksamkeit auf einer Hochzeit komplett auf das Brautpaar gerichtet sein. Schließlich ist es der schönste Tag ihres Lebens und diesen wollen sie gemeinsam mit ihren Liebsten verbringen.

Doch was eine Braut auf ihrer Hochzeit jetzt getan hat, lässt viele Menschen – und ihre Schwester – mehr als nur überrascht zurück. In einem Video, das in den sozialen Medien viral gegangen ist, ist die frisch verheiratete Braut zu sehen, die sich darauf vorbereitet, ihren Blumenstrauß in die Menge zu werfen.

Während alle mit einem Wurf rechnen, geht sie langsam auf auf ihre Schwester zu und macht etwas, womit niemand gerechnet hat. Sie gibt ihr den Blumenstrauß, völlig verwirrt schaut die Schwester die Braut an.

Schwester bekommt Antrag auf Hochzeit

Umso überraschter war sie dann, als ihr Freund mit einem Ring vor ihr kniet und ihr einen Antrag macht. Die Gäste brachen anschließend in Jubel an und fingen an zu klatschen. Die Brautjungfer hielt sich schockiert den Mund zu, sagte aber dann direkt das „Ja“-Wort. Das frischvermählte Paar umarmte und küsste sich.

Mehr News für dich:

Im Kommentarbereich des Videos, das auf TikTok veröffentlicht wurde, können viele Menschen nicht glauben, was die Braut für ihre eigene Schwester gemacht hat. „Ich verstehe es einfach nicht, weil ich niemals an einem besonderen Tag einer anderen Person einen Antrag bekommen möchte“, schrieb eine Frau. Eine andere kommentierte: „Nein. Meine Hochzeit ist MEIN TAG.“

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber es gibt auch viele lobende Worte für die Braut, die bei so einer Aktion mitgemacht hat. „Ich liebe es, wenn du das Rampenlicht mit deiner Schwester teilst“, „So eine tolle Aktion. Bravo, dass die Braut das mitmacht“ und „Ich finde es echt toll. Das ist Geschwisterliebe“, heißt es in den Kommentaren. Wie auch immer: auf dieser Hochzeit wurde nicht nur die Braut glücklich, sondern auch die Schwester.