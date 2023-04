Hochzeit: Braut will am großen Tag die Schönste sein – sie stellt eine skurrile Forderung an ihre Gäste

Bräute können vor ihrer Hochzeit ganz schön schwierig sein. Alles muss am großen Tag perfekt sein und wenn irgendwas nicht passt, bedeutet das häufig Drama. So auch bei dieser Hochzeit.

Denn die Braut hegte ziemlich hohe Ansprüche an ihre Brautjungfern bezüglich ihres Aussehens. Selbst bei ihrer Schwester machte sie da keine Ausnahme.

Hochzeit: Braut will Schwester an die Haare

Als ihre Schwester sie fragte, ob sie Brautjungfer werden möchte, sagte sie natürlich zu. Da wusste sie allerdings noch nicht, was alles von ihr erwartet werden würde. Es ging schon damit los, dass sie lange Ärmel tragen sollte, um ihre Tattoos zu bedecken. Doch eine Anforderung der Braut ging dann wirklich zu weit. Alle Brautjungfern sollten nämlich maximal sechs Zentimeter längere Haare haben als die Braut.

Kein Wunder, dass sich ihre Schwester da persönlich angegriffen fühlte. Denn ihr Haar reichte ihr bis zu den Knien und war damit deutlich länger als das der Braut. Abschneiden wollte sie es ganz bestimmt nicht – vor allem nicht für den einen Tag. Darum wollte sie ihrer Schwester den Vorschlag unterbreiten, ihre Haare bei der Hochzeit hochzustecken. Doch die Braut wollte sich darauf nicht einlassen.

Schwestern zerstritten wegen Frisur-Thema

„Meine Schwester ist ausgeflippt, als ich gesagt habe, dass ich meine Haare nicht abschneiden werde“, schrieb die Frau auf „Reddit“. Und die hochgesteckten Haare würden „die Leute von ihr ablenken“. Zudem wollte die Braut, dass alle Brautjungfern ihre Haare offen tragen. „Ich versicherte ihr, dass niemand durch meine Haare abgelenkt werden würde. Unsere Mutter stimmte mir zu und versuchte ebenfalls, sie zu beruhigen.“

Schließlich bot die Schwester an, auf ihren Platz als Brautjungfer zu verzichten und als einfacher Gast zur Feier zu erscheinen. Doch da bekam die Braut einen „Wutanfall“. Später mischte sich dann auch noch der Bräutigam ein und versuchte die Schwester zu überreden. Das Haar würde ja nachwachsen und warum sie es nicht einfach ihrer Schwester zur Liebe tun würde.

Hochzeit: Brautjungfer tritt zurück

Das würde sie natürlich nicht tun, wie dann auch der Verlobte verstehen konnte. Doch die Braut hegte weiterhin einen Groll gegen ihre Schwester. „Ich bin von der ganzen Sache genervt und habe wirklich keine Lust, mich mit ihrem Sch*** zu beschäftigen“, regte sich die Schwester der Braut auf. „Wenn sie wegen dieser Sache ausflippt, mache ich mir Sorgen, wegen was sie sonst noch ausflippen wird.“

Die Reddit-Nutzer hatte großes Verständnis für ihre Sichtweise. „Ich bin mir nicht sicher, warum irgendjemand glaubt, dass es vernünftig ist, von jemandem zu verlangen, dass er sich so verändert, dass es Jahre dauert, bis er wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt, nur um acht bis 12 Stunden lang ‚Es ist mein besonderer Tag‘ zu feiern?“ Andere stimmten dem zu. „Sie kann dir nicht vorschreiben, was du mit deinem Körper zu tun hast, und dazu gehören ganz sicher auch deine Haare!“

Viele vermuteten, dass die Braut eifersüchtig auf die Haare ihrer Schwester sei und an ihrem großen Tag besser aussehen wollte als sie. Sie rieten ihr deshalb auch dazu, als Brautjungfer zurückzutreten, wenn sich ihre Schwester weiterhin so „unvernünftig und anspruchsvoll“ verhalte. Andere argumentierten aber auch, ob die Haare so wichtig sein, dass sie sich darüber mit ihrer Schwester womöglich auf Ewigkeit zerstreiten wolle.