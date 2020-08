Eine Hochzeit endete in einem Desaster. (Symbolbild)

Hochzeit endet in Drama – weil während der Party DAS über die Braut ans Licht kommt

Für viele Menschen soll die Hochzeit der schönste Tag im Leben werden. Viele Mädchen träumen schon als Kinder von einem wunderschönen Brautkleid.

Diese Hochzeit wurde allerdings von einem Traum zu einem wahrhaften Albtraum.

Hochzeit endet in Drama: DAS wurde über die Braut bekannt

Eigentlich hätte für den russischen Ringer Zaurbek Sidakow das Jahr 2020 perfekt werden können. Er sollte Russland bei den Olympischen Spielen vertreten und seine Freundin heiraten – doch dann kam alles anders. Darüber berichtet die britische „Sun“.

Das ist Zaurbek Sidakow:

Zaurbek Sidakow wurde am 14. März 1996 in Surgut (Russland) geboren

2006 begann er mit dem Ringen

Derzeit ringt er in der Gewichtsklasse bis zu 74 Kg

Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2019 gewann er eine Goldmedaille

Hochzeit wird zum Albtraum

Erst wurden die Olympischen Spiele aufgrund der Corona-Pandemie verschoben und nun wurde auch seine Hochzeit nicht zu dem erwarteten Highlight.

Zu Beginn der Hochzeit sah alles noch nach einem Happy-End aus. Das änderte sich dann aber am zweiten Tag der klassischen ossetischen Hochzeit im Nordkaukasus.

Weitere News:

Hochzeitsgäste erhalten mysteriöse Nachrichten

An diesem Tag befand sich Zaurbek Sidakow bei den Männern und seine Braut bei den Frauen, um die Hochzeit zu feiern.

Allerdings bekamen die Freunde von Sidakow auf einmal sehr merkwürdige Nachrichten auf ihre Smartphones, welche die Braut beschuldigten, eine Escort-Dame und außerdem die Geliebte eines Milliardärs zu sein.

Hochzeit: Mit Zaurbek Sidakow (links) legt man sich eigentlich besser nicht an. Foto: imago images / AFLOSPORT

Hochzeit: Bräutigam rastet aus

Zusätzlich zu den Nachrichten erhielten die Gäste auch ein Video, welches die Behauptungen untermauern sollte. Als der Bräutigam von den Nachrichten erfuhr, rannte er laut „The Sun“ zu der Braut und zerrte sie an den Haaren von den weiblichen Gästen weg.

Anschließend ließ er sie auf dem Boden liegen und sagte die weiteren Feierlichkeiten ab. Der Vater der Braut soll Berichten zufolge einen Herzinfarkt erlitten haben.

Entsprechen die Gerüchte über die Braut der Wahrheit?

Laut „The Sun“ wurde die Braut von ihren Freunden in ein Krankenhaus gebracht. Der Bräutigam wurde in die Berge gefahren, um „zur Besinnung zu kommen und nichts Unüberlegtes zu tun“.

Eine Hochzeit endet mit einem riesigen Drama. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

Die Braut äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Freunde von ihr behaupteten, dass an den Gerüchten nichts dran sei. (gb)