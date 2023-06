Hochzeit: Braut den Tränen nah – eigener Bruder zerstört mit diesem „Witz“ beinahe alles

Niemals hätte die Braut gedacht, dass ihr Bruder seine Ankündigung wahr macht. Schließlich hielt sie es für einen schlechten Witz und bat ihn eindeutig, es zu unterlassen. Doch er dachte gar nicht daran.

Denn der Bruder verwechselte die Hochzeit seiner Schwester offenbar mit einer Karnevalsveranstaltung. Auch Wochen später kann die enttäuschte Braut noch nicht über den Vorfall lachen.

Hochzeit wird zur Karnevalsveranstaltung

Auf einer Hochzeit gibt das Paar heutzutage nicht selten einen Dresscode vor. Meist wird ein bestimmter Stil, eine bestimmte Farbe oder sogar ein Motto festgelegt, nachdem sich die Gäste zu kleiden haben. Auch ein Karnevalskostüm ist möglich – allerdings nur, wenn es von dem Paar ausdrücklich gewünscht wird. Der Bruder einer Braut hat jedoch seine eigenen Regeln aufgestellt, wie die enttäuschte Frau nun auf „Reddit“ klagt.

Die Zeremonie fand auf einer Yacht statt und deshalb hielt es ihr Bruder für angebracht, sich als Pirat zu kleiden – und zwar nicht als irgendein Pirat. „Er tauchte in einem Piratenkostüm auf, das genauso aussah wie das, das Johnny Depp in Fluch der Karibik trug. Komplett mit gefälschten Dreadlocks“, erinnert sich die Schwester. Kurz vor der Hochzeit habe ihre Schwägerin sie angerufen und in einem Nebensatz von den Outfit-Plänen erzählt. Daraufhin habe die Braut ausdrücklich gesagt, dass sie das nicht wünscht – doch ihre Bitte wurde eiskalt missachtet.

Bruder versaut magischen Moment

„Wenn er das mit einer meiner älteren Schwestern auf ihrer Hochzeit gemacht hätte, hätten sie geweint und wären ausgeflippt. Oder wenn ich ihn bei seiner Hochzeit in Verlegenheit gebracht hätte, wäre er durchgedreht“, ist sie sich sicher. Doch anstatt, dass ihre Familie sie unterstütze und Mitgefühl gezeigt hätte, sei sie als „verklemmt“ bezeichnet worden, weil sie über den „Witz“ nicht lachen konnte.

Das war nach ihren Ausführungen jedoch noch nicht die Spitze des Eisbergs. Richtig unangenehm sei es geworden, als ihr Bruder sie beim Tanz mit ihrem neuen Ehemann unterbrochen habe, „um mich gegen meinen Willen auf der Tanzfläche herumzuwirbeln, während er ein Schwert herumschwang.“ Der Vorfall war für die Braut der Beweis, dass ihre Familie sie nicht genug respektiere.

Von vielen „Reddit“-Nutzern bekam sie immerhin den erhofften Rückhalt. Eine Person schrieb: „Ich wäre so verletzt, wenn ein enges Mitglied meiner Familie so wenig von mir halten würde, dass es so etwas tut. Ich bin so wütend, dass ihn niemand ins Meer gestoßen hat.“ Ein anderer brachte es kurz und knapp auf den Punkt: „Deine Hochzeit, deine Regeln.“