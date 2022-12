Hochzeit: Mutter der Braut zerstört mit einem Satz ALLES

Bei einer Hochzeit kochen die Emotionen auch schonmal hoch. Meistens äußert sich das allerdings in rührseligen Worten an die Liebsten. Eine junge Braut musste an ihrem großen Tag allerdings eine ganz andere Stimmung ertragen.

Ausgerechnet ihre Mutter sorgte dafür, dass die Hochzeit für immer in Erinnerung bleiben wird. Im Falle der verzweifelten Braut wird das Event allerdings für immer einen üblen Nachgeschmack haben.

Hochzeit wird von Mutter sabotiert

Kurz vor der Zeremonie ist ein wenig Aufregung bei den zukünftigen Eheleuten ganz normal. Die Hochzeit markiert ein besonderes Event im Leben der Verliebten. Umso besser, dass sich die Paare in den meisten Fällen auf ihre Familienmitglieder und Freunde verlassen können, die ihnen in diesem Moment beistehen. Eine junge Frau kann das allerdings nicht von ihrem großen Tag behaupten. Ausgerechnet ihre Mutter durchkreuzte ihre Pläne von einer liebevollen Feier.

Der britischen „Sun“ zufolge sorgte bereits das Outfit der Brautmutter für Aufsehen. Schließlich lenkte die Schlafanzughose im Leopardenmuster die Aufmerksamkeit auf sich und weg von dem Brautkleid. Eben jenes passte der Mutter allerdings eh nicht. Statt sich für ihre Tochter zu freuen, hielt sie an den völlig veralteten Traditionen der Kirche fest. Diese besagen, dass eine Frau nur in einem weißen Kleid heiraten darf, wenn sie nach den Maßstäben der Religion rein ist. Das bedeutet insbesondere Keuschheit vor der Ehe.

Dass die junge Braut in einem weißen Kleid vor den Altar trat, obwohl sie schon einmal in ihrem Leben schwanger war, ließ die Mutter vor Wut kochen. Während das frisch gebackene Ehepaar voller Freude durch die Kirche zog, ließ sich das konservative Familienmitglied zu einer schockierenden Bemerkung hinreißen.

Hochzeit: Tochter muss niederschmetternde Worte verkraften

„Gut, dass du eine Fehlgeburt hattest. Stell dir vor, wie es aussehen würde, wenn du in Weiß heiratest , während dein Kleinkind dabei ist“, erinnert sich die Braut an die niederschmetternden Worte ihrer Mutter.

Laut der „Sun“ nahm die Betroffene ihren Mut zusammen und berichtete in den sozialen Medien über die tragische Wendung auf ihrer Hochzeit. Es hagelt viele Beileidsbekundungen. Nicht wenige kritisieren dabei das starre Festhalten an alten Bräuchen der Kirche.