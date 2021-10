Hochzeit: Braut findet DAS im Müllsack – als sie es anzieht, kommen allen Anwesenden die Tränen

Überraschender Fund im Keller! Eine Frau entdeckt im Keller ihres Hauses einen schwarzen Müllsack und schaut hinein – und ist überwältigt. Das will sie unbedingt zu ihrer Hochzeit tragen.

Doch im Sack ist nicht einfach irgendein Kleid, sondern eine wundervolle Erinnerung an eine vergangene Hochzeit.

Hochzeit: Braut findet 60 Jahre altes Brautkleid

Die 23-jährige Allie Livingwater aus Massachusetts (USA) kann nicht fassen, was sie da im Keller ihres Hauses findet. Dort in einem Müllsack versteckt und vergessen liegt das 60 Jahre alte Brautkleid ihrer Großmutter. Die heiratete ihren Mann damals im Jahre 1961 und trug das weiße Spitzenkleid. Doch danach verstaute sie es und es geriet in Vergessenheit.

Etwas Geliehenes für die Hochzeit hat die Braut jetzt schon. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Zoonar | Nadtochiy.com

Für die junge Frau ist jedoch klar: Das Kleid will sie auch zu ihrer eigenen Hochzeit tragen. „Ich verliebte mich in dem Moment in das Kleid, als ich es zum ersten Mal sah. Ich habe nicht lange darüber nachgedacht, dass ich es tragen wollte.“

---------------

Weitere Hochzeits-News:

Hochzeit: Braut (21) bricht auf dem Weg zum Altar in Tränen aus – dann wird ihr DAS vorgeworfen

Hochzeit: Bräutigam macht deutliche Ansage – jetzt redet seine Familie nicht mehr mit ihm

Hochzeit: Braut lädt eigene Schwester nicht zur Zeremonie ein – der Grund macht fassungslos

---------------

Gesagt, getan. Allie bringt das Hochzeitskleid auf Vordermann, reinigt es und setzt einen Reifen ein. Sonst muss sie nichts ändern, denn es passt ihr wie angegossen. Ihre Großmutter konnte es nicht fassen, dass ihre Enkelin das Kleid tragen wollte. „Sie verstaute es in einem alten Müllsack, weil sie es für nichts Besonderes hielt“, erzählt die Braut der „Dailymail“. „Aber für mich war es das.“

Hochzeit: Braut schreitet im Kleid ihrer Oma zum Altar – alle sind gerührt

Doch als die Großmutter ihre Enkelin zum ersten Mal in ihrem alten Kleid sieht, wird sie ganz emotional. „Sie war in Tränen aufgelöst, als sie mich an meinem großen Tag zum ersten Mal sah“, erinnert sich die Braut. „Es war ein unglaublicher Moment, den ich für immer schätzen werde.“ Ihr bedeutet es viel, das Kleid, in dem ihre Großmutter ihren Großvater heiratete, zu ihrer eigenen Trauung zu tragen.

---------------

Beliebte Sprüche und Glückwünsche zur Hochzeit:

„Wir wünschen euch ein Leben voller Glück und Liebe.“

„Euer Hochzeitstag möge kommen und gehen, aber eure Liebe möge für immer wachsen.“

„Wir sind glücklich, diesen schönen Tag mit euch gemeinsam feiern zu können.“

„Bevor du heiratest, habe beide Augen offen, doch hinterher drücke eines zu.“

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

---------------

„Ich hatte ihn noch nie getroffen, aber ich weiß, dass sie eine erfolgreiche, lange und glückliche Ehe hatten. Es fühlte sich also an, als hätte das Kleid den Weg für meine Ehe geebnet.“ Doch nicht nur ihre Oma ist von dieser Geste gerührt.

Auch die anderen Hochzeitsgäste machen ihr an ihrem großen Tag Komplimente, als sie in dem alten Kleid zum Altar schreitet, um ihren 27-jährigen Partner Timothy zu heiraten. Die Braut ist sich sicher, dass sie und ihrer Großmutter sich jetzt noch näher sind – und das alles nur wegen eines alten Kleidungsstücks. (mbo)