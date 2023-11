Hochzeit: Braut wird übel begrapscht – ausgerechnet von IHM

Die eigene Hochzeit beinhaltete für eine eigentlich glückliche Braut in Österreich gleichzeitig ein unangenehmes Ereignis. Während der Feier wurde die Frau am Hintern begrapscht.

Doch dabei blieb es nicht – als der frischgebackene Ehemann von dem Vorfall Wind bekam, eskalierte die Situation komplett.

Hochzeit: Frischgebackene Braut von Feuerwehrmann belästigt

Wie „RTL News“ berichtet, geschah die sexuelle Belästigung der Braut ausgerechnet von jemandem, den man als Freund und Helfer kennt. Ein Feuerwehrmann in Uniform griff der Frau an den Hintern, als sie an der Bar der Hochzeitslocation vorbeiging.

In dem Gasthaus im österreichischen St. Veith fand zu diesem Zeitpunkt nicht nur die Hochzeitsfeierei statt, sondern auch ein trauriger Termin. So hielten sich dort einige Menschen auf, die vorher an einer Beerdigung teilgenommen hatten. Ob der Feuerwehrmann zu der Gemeinschaft gehörte, ist nicht bekannt – zur den Hochzeitsgästen gehörte er jedenfalls nicht.

Hochzeit: Bräutigam prügelt sich mit Feuerwehrmann

Als der Bräutigam von dem Ekel-Vorfall hörte, kam es zwischen dem 35-Jährigen, dem 53-jährigen Feuerwehrmann, dem Brautvater und dem 47-jährigen Bruder des Po-Grabschers zu einer handfesten Prügelei.

Die Polizei musste eingreifen. Laut den Beamten wurden der Bräutigam und der Feuerwehrmann bei der Auseinandersetzung miteinander leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zu den hässlichen Szenen auf der Hochzeit laufen weiter. Noch ist zum Beispiel unklar, ob Alkoholkonsum zu einer Eskalation der Lage führte und wer nach der Belästigung zuerst handgreiflich gegenüber der anderen Partei wurde.