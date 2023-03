Hochzeit: Braut auf 180 – weil sich ihre Schwiegermutter dieses absolute No-Go erlaubt

Mega-Wut bei einer Braut kurz vor ihrer Hochzeit! Ausgerechnet ihre Schwiegermutter brachte sie zur Weißglut.

Eine Hochzeit ist oft mit vielen tollen Überraschung verbunden – zum Beispiel: Wie wird die Braut an ihrem großen Tag aussehen? Oft kommen Angehörige, Freundinnen und Verwandte zum Brautkleid-Shoppen mit. Doch manche Bräute wollen einfach nicht, dass sie allzu viele Personen in ihrem Traum-Kleid vorher sehen.

Hochzeit: Schwiegermutter zeigt Brautkleid-Fotos herum

So erging es auch einer Braut, die ihr Erlebnis in den sozialen Medien schilderte. „The Sun“ berichtet davon. Die Braut suchte zusammen mit ihrer Schwiegermutter das Kleid aus. Und das aus gutem Grund: Sie wollte nicht, dass es vorher zu viele ihrer Hochzeits-Gäste sehen. Doch ihrer Schwiegermutter war das offenbar egal. Sie zeigte Fotos des Braut-Kleides munter herum.

Dabei machte die Braut zuvor eindeutig klar: Sie will nicht, dass ihre Gäste sie vor ihrem großen Tag sehen. „Ich weiß nicht, ob ich unvernünftig bin. Ich habe mein Hochzeitskleid vor ein paar Wochenenden mit meiner Trauzeugin, meiner Mutter und meiner Schwiegermutter gekauft, was eine schöne Erfahrung war“, schrieb die Braut in den sozialen Netzwerken.

Hochzeit: Viel Verständnis für die Wut der Braut

„Aber seit ich das Kleid gekauft und mich alle paar Tage mit meiner Schwiegermutter unterhalten habe, hat sie mir erzählt, dass sie alle ihre Kollegen bei ihrer Arbeit gezeigt hat, einschließlich der Kinder, mit denen sie arbeitet“, ärgert sie sich.

Und viele können den Unmut der Braut verstehen, wie „The Sun“ schreibt: „Bitte sie, die Fotos zu löschen, sie ist offensichtlich aufgeregt, aber es geht sie nichts an, dass mit anderen Leuten zu teilen“, hieß es beispielsweise von einer Person.

Bleibt nur hoffen, dass die Braut ihren großen Tag trotzdem genießen konnte.