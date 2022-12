Hochzeit: Braut trinkt zu viel Alkohol – dann nimmt der Alptraum seinen Lauf

Diese Hochzeit hatten sich die Gäste, der Bräutigam und vor allem die Braut wohl völlig anders vorgestellt. Im Zentrum dieser irren Geschichte stehen eine Trauung, eine Kneipentour und die Notaufnahme. Aber der Reihe nach.

Die TikTok-Nutzerin „Rosie“ erzählte ihren Followern kürzlich von ihrer Hochzeit, die alles andere als normal verlief. Dabei fing doch eigentlich alles so harmonisch an. Am Abend vor der Trauung hatten Rosie, ihr künftiger Ehemann und ein paar gute Freunde die nette Idee, in einer Kneipe ein paar Drinks zu sich zu nehmen.

Besäufnis vor Hochzeit

„Ich vertrage Alkohol eigentlich ganz gut und kenne meine Limits“, erzählt Rosie: „Also habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich fand das eine schöne Idee.“

Und so zog die Gruppe in die Kneipe ihres Vertrauens. Aus dem gemütlichen Beisammensein wurde jedoch schnell ein Saufgelage. Ein Shot jagte den nächsten. Die Nacht wurde länger und länger. „Und mein Urteilsvermögen wurde immer schlechter“, erinnert sich Rosie.

Gegen 5 Uhr morgens eskalierte die Situation dann. „Ich konnte nicht mehr aufhören mich zu übergeben“, so Rosie. Sie hatte derart große Magenprobleme und verlor durch das ständige Erbrechen dermaßen viel Flüssigkeit, dass sie in die Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses gebracht werden musste.

Braut will um jeden Preis heiraten

„Der Arzt in der Notaufnahme meinte, wir müssen die Hochzeit verschieben“, erzählt Rosie: „Ich war einfach zu sehr dehydriert. Doch ich habe dem Arzt sofort gesagt, dass er das vergessen kann. Ich gab ihm 45 Minuten, um mich intravenös mit dem Wichtigsten zu versorgen.“

Ihre Brautjungfern brachten Rosie derweil das Kleid ins Krankenhaus. Und noch im Hospital wurde die Braut für ihre Hochzeit schick gemacht. Tatsächlich schaffte Rosie es pünktlich zu ihrer Trauung, und der Tag nahm doch noch ein versöhnliches Ende. „Bis heute erinnern die Leute sich gerne an unserer Hochzeit“, so Rosie.