Hochzeit: Braut mit geschmackloser Aktion – diese hat große Konsequenzen

Eine Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben sein – doch weil eine Braut sich im Vorfeld der Vorbereitungen einen üblen Scherz auf Kosten der eigenen Schwester leistete, steht die Trauung schon vorher unter keinem guten Stern.

Auf der eigenen Hochzeit will man seine Familie um sich haben, mit ihnen diesen besonderen Tag feiern. Doch eine Braut wird dabei wohl auf ihre Schwester verzichten müssen – oder zumindest auf ihre finanzielle Unterstützung.

Schwester von Verlobtem in der Vergangenheit betrogen

Wie der „Mirror“ berichtet, hatte die Schwester der Braut ihr im Vorfeld zugesagt, ihr das 7.000 Dollar (rund 6.500 Euro) teure Kleid zu bezahlen. Doch das Angebot hielt nicht lange. Nachdem die Braut einen gemeinen Scherz und sich über ihre Schwester lustig machte, weigert sich diese das Kleid jetzt noch zu bezahlen.

Auf der Internet-Plattform „Reddit“ erklärte die Frau, dass sie vor über fünf Jahren in ihrer Beziehung ein schreckliches Erlebnis machte – sie wurde von ihrem Verlobten kurz vor de Hochzeit betrogen! Und genau darüber erlaubte sich die Braut einen üblen Scherz.

Braut hat Geld-Problem

„Ich hatte an meinem Hochzeitstag im Jahr 2017 einen Vorfall, bei dem mein ehemaliger Verlobter mich verließ und mit seiner schwangeren Geliebten durchbrannte. Dieses Bild, diese Details sind für immer in meinem Gedächtnis eingebrannt und ich werde nie vergessen, wie ich fühlte an diesem Tag“, schrieb die Braut-Schwester auf „Reddit“.

Es sei der Wendepunkt ihres Lebens gewesen. „Meine Familie war immer für mich da. In ein paar Monaten heiratet meine Schwester“, betonte sie weiterhin. „Sie hat mit Geld zu kämpfen, also habe ich beschlossen ihr und ihrem Verlobten zu helfen und das Hochzeitskleid zu bezahlen. Dadurch kann sie ihr Traumhochzeitskleid kaufen.“

Internet-User sind geteilter Meinung

Doch kurz vor dem Kleid-Kauf geschah es dann: Die Familie saß am Abend zu Tisch. Die Tante der Geschwister fragte die Braut, ob den alles nach Plan laufen würde. Das bejahte sie – und fügte noch einen verhängnisvollen Satz hinzu: „Hoffen wir nur, dass er an unserem Hochzeitstag nicht mit einer schwangeren Geliebten oder so etwas davonläuft.“

Während die Braut die Bemerkung für einen Witz hielt, sah ihre Schwester das allerdings ganz anders – und weigert sich jetzt das Hochzeitskleid zu kaufen! Die „Reddit“-User sind absoluter geteilter Meinung, wer in dieser Situation im Recht liegt. „Erheblicher Mangel an Selbstbewusstsein“, kritisiert ein „Reddit“-User die Braut-Schwester. Ein anderer wiederum meint: „Nehmen sie die 7.000 Dollar und kaufen Sie sich einen schönen Urlaub, lachen Sie auf den ganzen Weg vom Flughafen bis zum Hotelzimmer.“