Hochzeit: Vater der Braut ist todkrank – trotzdem löst er DIESES Versprechen ein

Die Hochzeit ist ohnehin ein emotionaler Tag im Leben vieler Menschen. Für eine Braut aus Amerika wurde ihre Hochzeit aber nochmal rührender, weil sie den Hochzeitstanz mit ihrem todkranken Vater teilte.

Hochzeit: Die Braut erlebte einen besonders emotionalen Moment an ihrem großen Tag. Foto: PantherMedia / Ruslan Grigoriev

Obwohl der Brautvater bereits im Rollstuhl saß, wollte er es sich nicht nehmen lassen, seiner Tochter die Ehre am großen Tag zu erweisen.

Hochzeit: Todkranker Vater löst Versprechen an Tochter ein

Schon immer verband Tochter und Vater das gemeinsame Tanzen, erklärt Braut Mary Bourne Roberts laut „Timeless Life“.

Der Lieblingssong von Mary und Jim war „I Hope You Dance“ – zu diesem Song wollten sie einmal, am Tag der Hochzeit von Mary, gemeinsam tanzen. So lautete das Versprechen, das Anfang Januar 2019 eingelöst wurde.

Doch der Weg dahin war steinig. Wegen einem unheilbaren Gehirntumor war Marys Vater kurz vor ihrer Hochzeit bereits in ein Hospiz gezogen – Braut und Bräutigam zogen den Termin extra vor, damit der todkranke Jim die Feier noch erleben kann. „Wir waren bereit zu heiraten, aber vor allem mit dieser drohenden Gefahr dachten wir, wir sollten unsere Zeit nicht verschwenden“, so Mary laut „Timeless Life“.

Im Rollstuhl nahm er an dem großen Tag teil – und tanzte sogar mit seiner Tochter.

In einem Video, das bei YouTube zu sehen ist, sieht man Braut Mary und ihren Vater glücklich zu „I Hope You Dance“ tanzen. Die Tanzlehrerin und Ballerina schiebt ihren Papa über die Tanzfläche, umarmt ihn, wirbelt ihn herum, beide singen das Lied mit – schließlich kullern auch einige Tränen.

Hochzeitstanz

Keine zwei Wochen nach dem rührenden Moment starb Jim an dem Tumor.

Aber der besondere Moment auf der Hochzeit bleibt seiner Tochter für immer. (kv)