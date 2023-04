Hochzeit: Braut spricht Gelübde – als ER sich einschaltet, bricht sie in Tränen aus

Schon als Kind hatte sich Brittany Yost ihre Hochzeit ganz genau ausgemalt. Bis ins kleinste Detail war der schönste Tag ihres Lebens bereits vorgeplant – und ein Mensch stand dabei von Beginn an ganz oben auf ihrer Gästeliste.

Ihr Großvater Reverend Ronald „PawPaw“ Adkins sollte die Zeremonie abhalten und dem zukünftigen Ehepaar vor dem Altar seinen Segen geben. So war die Wunschvorstellung, doch kurz vor der Hochzeit verstarb ihr Opa. Ihre Familie ließ sich daraufhin für ihre Hochzeit eine ganz besondere Überraschung einfallen.

Hochzeit: Freud und Leid so nah beieinander

Nicht einmal die freudige Nachricht von der Verlobung erlebte der Großvater noch mit. Eine Woche vorher starb PawPaw im Alter von 89 Jahren, wie seine Enkelin der „Today“ berichtete. Die Hochzeitsvorbereitungen konnten sie zunächst etwas von ihrem Kummer ablenken. Dekoration, Essen, Kleid – all das musste organisiert werden.

+++ Hochzeit: Gäste machen immer wieder diese peinlichen Fehler – zählst du auch dazu? +++

Als der große Tag gekommen war, kam die Braut jedoch nicht umhin, mit einem lachenden und einem weinenden Auge zum Altar zu schreiten. Zu gerne hätte sie ihren Großvater an ihrer Seite gewusst, so wie er bei der Hochzeit ihrer Schwester dabei war. Als der Pfarrer das Paar auffordert, sich zum Gebet zu verneigen, ertönte plötzlich eine bekannte Stimme aus den Lautsprechern.

Ganze Hochzeitsgesellschaft bricht in Tränen aus

Wie sich herausstellte, war es Yosts Familie gelungen, den Ton von der Heirat ihrer Schwester zu übernehmen und Ausschnitte daraus zusammenzustellen, so dass Brittany auch ihren Großvater bei ihrer Trauung dabeihaben konnte. „Kurz bevor wir zum Altar schritten, sah mich mein Vater an und sagte: ‚Dein Großvater wäre so stolz auf dich.‘ Das hat mein Herz mit Freude erfüllt“, sagte sie dem Portal.

Noch mehr Meldungen:

Danach liefen dicke Kullertränen über die Wangen der Braut. Ähnlich erging es auch dem Rest der Familie, anlässlich dieser emotionalen Überraschung blieb kein Auge mehr trocken. Auch wenn sich die Braut den Moment anders gewünscht hätte, sei sie glücklich und dankbar darüber, dass so zumindest ein Teil ihres Großvaters bei der Hochzeit dabei sein konnte.