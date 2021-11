Hochzeit: Braut will eigene Schwester nicht einladen – aus diesem schockierenden Grund

Bei dieser Hochzeit gab es schon weit vor der Trauung großen Ärger in der Familie.

Der Grund: Die Braut will die eigene Schwester nicht zur Hochzeit einladen. Dahinter steckt eine traurige Geschichte.

Hochzeit: Braut lädt eigene Schwester nicht ein

Die 21-jährige Schwester der Braut ist Autistin. Ihre Störung sei so schlimm, dass sie nicht als Gast an der Hochzeit teilnehmen könne, beschreibt die Braut umfangreich bei Reddit.

So würde die junge Schwester regelmäßig versuchen, den Bräutigam zu küssen. Solche Szenen möchte die Braut auf ihrer großen Feier um jeden Preis verhindern.

„Meine Schwester leidet an schwerem Autismus“, so die Braut: „Sie kann zwar sprechen, aber aufgrund ihres Zustands kommuniziert sie oft nonverbal.“

Und weiter: „In drei Monaten werden wir heiraten. Nun haben wir Einladungen verschickt, und ich habe meine Schwester nicht eingeladen. Sie fasst meinen Mann immer wieder an und will ihn küssen.“

Hochzeit: Eltern verärgert

Dieses Verhalten sei enorm stark ausgeprägt, so die Braut: „Meine Schwester lebt immer noch bei unseren Eltern – wegen ihrer Störungen. Wenn ich mit meinem Mann dort zu Besuch bin, fasst sie immer wieder die Hand meines Mannes und will ihn küssen. Und wenn wir ihr untersagen, direkt neben ihm zu sitzen, rastet sie förmlich aus.“

Daher möchte die Braut ihre Schwester nicht zur Hochzeit einladen. Die Braut ist sich sicher, dass ihre Schwester den schönsten Tag ihres Lebens ruinieren würde: „Meine Schwester ist nicht in der Lage zu begreifen, was da vor sich geht. Wir haben versucht mit ihr zu reden. Aber es bringt nichts.“

Als die Braut ihre Eltern über die Entscheidung informierte, reagierten diese mit großem Unverständnis. „Sie nannten mich egoistisch und fragten mich, wie sie mit dieser Entscheidung einverstanden sein sollten“, so die Braut: „Meine Eltern meinten, dass meine Schwester nun mal ihre Gefühle nicht richtig einordnen könnte. Während mein Mann und ich ein glückliches Leben haben dürfen, wird meine Schwester womöglich niemals heiraten.“

Hochzeit: Verständnis für die Braut

Andere Reddit-Nutzer konnten die Sorgen der Braut nachvollziehen. So schrieb ein User: „Du hast Recht. Deine Schwester ist einfach nicht in der Lage, deinen Mann und dich an dem einzigen Tag in Ruhe zu lassen, an dem ihr beide mal im Mittelpunkt stehen solltet.“

Und ein anderer User kommentierte: „An dem Tag geht es nicht um deine Schwester, sondern um dich und deinen Mann. Wenn deine Eltern das nicht begreifen, können sich auch zuhause bleiben.“