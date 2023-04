Hochzeit: Braut lädt Ex-Freund zur Feier ein – wenig später ist der Bräutigam tot

Um den Ex-Freund zu der Hochzeit einzuladen, braucht es definitiv eine ziemlich gute Kommunikation und umso mehr Verständnis vom Bräutigam. Hin und wieder gibt es tatsächlich ehemalige Partner, die diese Einladung dann annehmen und sich auf der Feier auch ordentlich benehmen.

Deutlich grausamer ging es hier zu. Ein „Hochzeitsgeschenk“ lässt den wohl schönsten Tag der Braut zum absoluten Albtraum werden. Ihr Ex-Freund schenkt ihr eine Stereoanlage. Wenig später sterben ihr Ehemann und dessen Bruder, mehrere Gäste werden verletzt.

Hochzeit: Grausames Geschenk bringt Bräutigam um

Es sollte eine unvergessliche Hochzeit werden. Eine, auf der viel getanzt, gelacht und gefeiert werden sollte. Am Ende gibt es viele verletzte Gäste, eine am Boden zerstörte Frau und einen getöteten Bräutigam. Wer ist an allem schuld? Ausgerechnet der Ex-Freund der Braut, der zur Feier eingeladen war.

Der Mann hat nämlich seiner ehemaligen Freundin eine mit Sprengstoff versehene Stereoanlage geschenkt und damit nicht nur ihren Ehemann, sondern auch dessen Bruder getötet. Der Vorfall ereignete sich in Indien. Bei der Explosion sollen neben den vielen Verletzten auch die Wände und das Dach des Zimmers eingestürzt worden sein, berichteten örtliche Medien wie der Fernsehsender NDTV und der „Indian Express“ am Mittwoch (5. April) unter Berufung auf die Polizei.

Das Geschenk sei am Montag explodiert, als der Ehemann es nach seiner Hochzeit vergangene Woche an den Strom anschließen wollte, hieß es.

Ex-Freund hat gestanden

Der Bräutigam sei noch am Unglücksort in einem Dorf im Bundesstaat Chhattisgarh gestorben, sein Bruder sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Ex-Freund der nun verwitweten Frau habe gestanden, den Sprengstoff im Geschenk verbaut zu haben, berichtete NDTV. Die Polizei habe ihn festgenommen und er habe zugegeben, dass er wütend wegen der Hochzeit gewesen sei. Er sei Mechaniker und geübt im Umgang mit Sprengstoff.