Hochzeit: Frau probiert Kleid an – die Reaktion ihrer Schwiegermutter in spe macht fassungslos

Die Hochzeit ist für viele der schönste Tag im gemeinsamen Leben. Die Vorbereitungen gehören da natürlich auch dazu. Die Location auswählen, das Essen probieren, Einladungen schreiben und natürlich Anzug und Brautkleid aussuchen.

Doch für eine angehende Braut sollte die Suche nach einem passenden Kleid ein unschönes Ende nehmen. Schuld daran war die Schwiegermutter in spe.

Hochzeit: Frau probiert Brautkleid an – unfassbar, wie ihre Begleitung reagiert

Viele zelebrieren die Suche nach dem Brautkleid richtig. Dann werden die liebsten Freundinnen, Mutter, Oma und Co. mit in das Geschäft genommen. Es gibt Sekt, lustige Gespräche und nebenbei wird ein Traumkleid nach dem nächsten anprobiert. Bis das Passende dabei ist.

Eine Frau hat ein Brautkleid anprobiert. Doch die Reaktion der Schwiegermutter macht fassungslos. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

Eine Frau hatte sich dazu entschieden, ihre Schwiegermutter mit zu diesem Event zu nehmen. Und sollte das schon kurze Zeit später bitter bereuen. Denn die vermieste ihr die Tour mit einem wirklich unschönen Kommentar. Die Szene ist jetzt bei TikTok gelandet, wie „thesun.co.uk“ berichtet.

So genial kontert die Braut

Als sich die Braut in spe ihrer angehenden Schwiegermutter in einem Kleid zeigte, kommentierte die schlichtweg, dass sie aussehe wie ein Wal. Autsch. Das will keine Frau gerne hören. Vor allem nicht so kurz vor ihrer Hochzeit.

Doch die Zukünftige ihres Sohnes wusste sich zu helfen und konterte: „Du kannst mich gern einen Orca nennen und deinem Sohn eine Taucherausrüstung kaufen, es hat ihn letzte Nacht nämlich nicht interessiert.“

Aber dabei sollte es nicht bleiben. Anschließend legte sie noch einen Tanz zum Song „Bad Bish“ hin, berichtet „thesun.co.uk“. Klares Statement. (abr)