Hochzeit: Gäste erschüttert, als DAS von ihnen verlangt wird

Die eigene Hochzeit soll der schönste Tag einer jeden Braut werden – da sind sich wohl alle einig. Doch was diese Frau dafür tat, damit der Moment der Trauung vermeintlich etwas ganz Besonderes wird, ist kaum zu glauben.

Als sie DAS hörten, waren sie erschüttert: Die Gäste einer Hochzeit sollten einige Regeln befolgen. So weit, so gut. Doch die Regeln gingen weit über einen normalen Verhaltenskodex für eine Party heraus. Auf der Internet-Plattform „Reddit“ teilte die Braut die harten Anforderungen, die sie an die ihre Gäste stellte.

+++Hochzeit: Gäste in Schockstarre als plötzlich SEINE Rede ertönt+++

Keine Hosen für weibliche Gäste

Das englischsprachige Medium „Mirror“ berichtet von dem Fall. Demnach hatte die Braut zusammen mit ihrem Verlobten einige Regeln aufgestellt, die ihre Gäste befolgen sollten. So wünschte sie sich, dass ihre Gäste ihre Handys während der Trauung ausschalten und in den Taschen lassen. Das gleiche galt auch für das folgende Abendessen.

Doch das war noch nicht alles: Die Braut legte im Vorfeld ein strenges Kleider-Farbschema fest. Frauen mussten schwarze Kleider tragen und Männer schwarze Smokings. Hosen waren für die weiblichen Hochzeitsgäste strengstens untersagt!

Braut kontrolliert Essverhalten ihrer Gäste

Dass sich eine Braut eine bestimmte Kleiderfarbe auf ihrer Hochzeit wünscht, ist erst einmal nichts Ungewöhnliches – aber es wurde noch eine Spur härter: Die Braut befahl allen ihren Brautjungfern eine strenge Diät einzuhalten! „Wir haben die Brautjungfernkleider Monate im Voraus bestellt“, sagte die Braut. „So bleiben sie bei dem Gewicht, das sie gerade haben.“ Wer zum Zeitpunkt der Kleideranprobe schlank war, sollte in den Monaten vor der Trauung auf Fast Food verzichten. So sollte die Figur gehalten werden.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

„Wenn Ihnen die Kleider nicht passen, werden wir ein Problem haben, also bleiben Sie bei Ihrer Diät“, forderte die Braut ihre Brautjungfern auf. Eine der Brautjungfern behauptete, sie habe dadurch eine Essstörung entwickelt, wie der „Mirror“ weiterhin berichtet. Wie viele Gäste letztendlich trotz der strengen Regel auf der Hochzeit waren, ist nicht bekannt.