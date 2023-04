Hochzeit: Braut trifft heftige Entscheidung – weil SIE zu schön ist

Am Tag der Hochzeit steht die Braut meist automatisch im Mittelpunkt – schließlich ist sie in der Regel die Frau im weißen Kleid, die aufwendig gestylt wurde und zudem überglücklich an der Seite des Bräutigam strahlt.

Eine Frau wollte sich aber nicht alleine auf diese Tatsachen verlassen und fasste für ihre Hochzeit einen Entschluss, der viele Menschen aus ihrer Familie sehr verletzte.

Hochzeit: Braut stößt eigene Schwester vor den Kopf

Im Online-Forum „Reddit“ teilte die Braut ihren Plan öffentlich, wie der britische „Mirror“ berichtet. So hat die Frau beschlossen, ihre eigene Schwester nicht zu ihrer Brautjungfer machen, sie darüber hinaus auch von ihrem Junggesellinnenabschied ausschließen zu wollen. „Sie ist schön und würde alles ruinieren“, ist sich die Braut sicher.

Schon immer fühlt sich die Frau mit ihrer Schwester verglichen, ist schon immer eifersüchtig auf ihr Aussehen – und fürchtet, an ihrer Hochzeit von ihrer eigenen Schwester überstrahlt zu werden. „Ich wollte die Hübsche sein, die an meinem Tag am Altar steht. Ich habe meine Eifersucht auf sie größtenteils überwunden und mich selbst so akzeptiert, wie ich aussehe und wer ich bin, aber der Gedanke, dass an meiner Hochzeit alle sie ansehen, hat mir das Herz gebrochen“, gibt die Frau zu.

Hochzeit: Braut mit Gesichtsdeformation geboren

Wie die zukünftige Braut weiter auf „Reddit“ erklärt, liege das Problem nicht nur darin, dass ihre Schwester hübsch sei – sie selbst wurde mit einer Gesichtsdeformation geboren, die dazu führte, dass sich ihr Kiefer nicht richtig formte. Wegen ihres negativen Selbstbildes und ihrer Unsicherheit ist die Frau seit Jahren in Therapie.

Für ihre Hochzeit wollte sie dann allerdings den einfachen Weg gehen und ihre Schwester – deren Trauzeugin sie auf deren Hochzeit war – so gut es geht im Hintergrund platzieren. Als diese davon erfuhr, brach sie in Tränen aus. „Sie war nicht sauer auf mich, aber sie sagte, es sei wirklich verletzend, dass ich sie wegen ihres Aussehens ausschließe. Ich verstehe ihren Punkt“, schildert die Braut die Situation. Auch die Eltern der beiden Frauen fanden die Entscheidung nicht gut.

Auf „Reddit“ gibt es ebenfalls wenig Verständnis für die Aktion der Braut. „Ich kann mir nicht einmal vorstellen, meine Schwester wegen des Aussehens von meiner Hochzeitsfeier auszuschließen, oder noch schlimmer, wegen meiner Unsicherheit über das Aussehen“, kommentiert jemand. Eins sollte die Braut schließlich auch nicht vergessen: Bei ihrer Hochzeit geht es um die Liebe zu ihrem Bräutigam – und der findet seine Auserwählte gut, wie sie nun einmal ist.