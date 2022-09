Hochzeit: Kurz vor Trauung erhält Braut schockierende Nachricht von Bräutigam – was sie dann macht, könnte wohl niemand

Dass am Tag der Hochzeit nicht alles immer zu 100 Prozent glatt läuft, davon kann sicherlich jedes Brautpaar ein Lied singen. Doch davon wollen sich die meisten nicht unterkriegen lassen und trotzdem das Beste aus einem nicht mehr ganz perfekten Tag machen.

So auch in diesem Fall. Allerdings war der Braut dabei nicht „nur“ der Fotograf, die Torte oder die Ringe abhandengekommen, sondern etwas beziehungsweise jemand, der bei einer Hochzeit unabdingbar ist.

Hochzeit: Schock am Tag der Trauung – Braut kann DIESE Nachricht nicht verstehen

Die 27-jährige Braut aus Wales, Großbritannien, wollte im September ihren Freund heiraten, mit dem sie die bereits über vier Jahre zusammen war. Doch am Tag der Trauung passierte etwas Unvorstellbares.

Das letzte Mal hatte sie am Tag vor ihrer Hochzeit von ihrem Verlobten gehört. Am Morgen der Trauung rief ein Trauzeuge ihre beste Freundin an. Die meldete sich dann wiederum bei der Braut mit der schlechten Nachricht über ihren Partner. „Sie weinte und erzählte mir, dass er in den frühen Morgenstunden einen Ausflug gemacht hatte und verschwunden war“, erzählte die Braut gegenüber „Independent“. Hatte er kalte Füße bekommen oder was war passiert?

Hochzeit: Die Braut wartete vergeblich auf ihren Bräutigam. (Symbolbild) Foto: Foto: IMAGO / Panthermedia

„Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht nervös“, erinnerte sich die Braut, „ich war immer noch voller Hoffnung, denn während unserer gesamten Beziehung war er manchmal spazieren gegangen oder gefahren, um den Kopf freizubekommen, wenn er nervös war. Ich glaubte wirklich, Hand aufs Herz, dass er da sein würde.“

Hochzeit: Bräutigam erlaubt sich DAS kurz vor Trauung – „Keinen Grund“

Doch dann rief auch der Vater ihres Verlobten an und sagte, dass sein Sohn nicht kommen werde. „Zu diesem Zeitpunkt war ich völlig fertig. Ich habe geschluchzt“, verzweifelte sie. „Wir haben versucht, ihn zu erreichen, aber ich habe keine Antwort von ihm bekommen, keinen Grund dafür. Es fühlte sich nicht real an.“

Schlussendlich musste sich die Braut mit der Situation auseinandersetzen. Der nächste Schritt wäre gewesen, die Feier abzusagen, das Catering, den Fotografen und die Gäste zu informieren. Da wurde ihr vorgeschlagen, die Feier trotzdem durchzuziehen – nur eben ohne Bräutigam. Die Gäste waren eh bereits eingetroffen und das Geld ausgegeben.

Hochzeit: Braut versetzt – dann macht sie DAS und überrascht alle

„Ich hatte so viel Geld ausgegeben, ich hatte mich auf das Essen gefreut, auf den Tanz mit meinem Vater, auf die Zeit mit meiner Familie, warum also nicht?“, dachte sich die 27-Jährige. Die Gäste wurden informiert und sie empfingen die Braut dann im Garten. „Anstatt zum Altar zu gehen, kam ich in meinem Kleid um die Ecke und alle sahen mich nur an. Niemand wusste, was er tun sollte, ich glaube, sie hatten ein bisschen Angst, etwas zu sagen, und dann fingen alle an zu jubeln und mich zu umarmen.“

Und so feierte die Braut mit ihrer Familie und ihren Freunden. „Es gab immer noch Glück an diesem Tag“, freute sie sich, den Tag mit ihren Liebsten zu verbringen. Ihre beste Freundin und Trauzeugin war erschüttert und wollte für sie da sein.

„Sie hat es nicht verdient, am Morgen ihres Hochzeitstages ohne Erklärung und ohne Kontakt zum Bräutigam verlassen zu werden. Wir bitten Sie nun, uns dabei zu helfen, unser Mädchen wieder aufzurichten, den Staub abzustreifen und weiterzumachen.“ Wie „Independent“ berichtete, hatten die Freunde der Braut eine Go-Fund-Me-Seite für sie eingerichtet, um die Kosten für die Hochzeit bezahlen zu können. Dann müsste sie wenigstens darauf nicht sitzen bleiben, wenn sie schon am Altar sitzen gelassen wurde. (mbo)