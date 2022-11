Hochzeit: Schreckliche Tragödie! Bräutigam stirbt wenige Tage vor Feier – Braut bleibt schwer verletzt zurück

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch aus der geplanten märchenhaften Traumhochzeit, wird für Jessie aus dem Örtchen Saugus in Massachusetts ein Tag voller Trauer.

Die werdende Braut ist begeisterte Motorradfahrerin und regelmäßig mit ihrem Mann auf Tour. Am 5. November 2022 wird ihrem Verlobten Jeff das gemeinsame Hobby dann allerdings zum Verhängnis, als er bei einem Unfall ums Leben kommt.

Hochzeit: Dramatischer Motorradunfall zerstört Lebenspläne

Es sollte ein unbeschwerter Trip kurz vor der großen Feier werden. Das werdende Brautpaar wollte finale Vorbereitungen treffen, die letzte Kaution hinterlegen und das Projekt damit bis zum Hochzeitstag abschließen.

Auf dem Weg kommt es dann aber zum tödlichen Unfall. Von der Polizei in Seabrook im Bundesstaat New Hampshire heißt es, ein Autofahrer wollte nach links abbiegen, als er mit dem Motorrad von Jessie und Jeff zusammenstieß.

Hochzeit: Mann stirbt kurz vor Trauung bei Unfall

Es ist ein kurzer Moment, der das Glück des Paares für immer zerstört. Für Bräutigam Jeff kommt jede Hilfe zu spät, der Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort. Seine große Liebe Jessie wird mit ernsthaften Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer bleibt bei dem Unfall unverletzt.

Was dann folgt, ist der blanke Horror für die Braut. Denn während sie sich nach einer Operation von ihren äußeren Verletzungen erholt, ist der emotionale Schmerz unvorstellbar. „Sie hat Schmerzen, und alles, was sie hat, ist Zeit, einfach nur dazusitzen und darüber nachzudenken, was passiert“, erzählt ihre Schwester gegenüber „7 News Boston“.

Mit ihrer Trauer ist Jessie allerdings nicht alleine. Freunde und Familienangehörige unterstützen sie nach Kräften und versuchen auch ganz besonders für die Familie des Verstorbenen da zu sein.

Das Paar hatte sich erst drei Monate zuvor verlobt. Die geplante Hochzeit war von allen begeistert erwartet worden. Wie besonders die Liebe der beiden war, bestätigt die Aussage von Jessies bereits erwachsenen Tochter: „Ich meine sofort, es war wie eine sofortige Verbindung. Ich glaube, da würde auch jeder zustimmen.“