Hochzeit als einzige Chance – Bräutigam muss für Braut alles zurück lassen

Gibt es die Liebe auf den ersten Blick? Cristian und Rebekah würden diese Frage wohl mit einem ‚Ja‘ beantworten. Das Paar verliebte sich bei seiner ersten Begegnung, plante nach nur elf (!) gemeinsamen Tagen schon die Hochzeit.

Doch neben den großen Gefühlen spielte auch ein trauriger Umstand in diese Entscheidung mit ein – so muss Argentinier Cristian sein bisheriges Leben aufgeben, um mit seiner Traumfrau zusammen sein zu können.

Hochzeit kurz nach dem ersten Treffen – „Hatten sofort eine Verbindung“

Rebekah Clayton und Cristian Paredes lebten ursprünglich über 11.000 Kilomenter voneinander entfernt, wie der britische „Mirror“ berichtet. Während die 27-Jährige in England wohnt, stammt der 29-jährige Christian aus Argentinien.

Auf einer Kreuzfahrt nach Norwegen, während der Cristian in einem Geschenkeshop arbeitet, lernten sich die beiden kennen. „Wir hatten gerade den Polarkreis überquert, also war das Meer wirklich steinig und mir wirklich schlecht“, berichtet Rebekah, die mit ihrer Familie an Bord der Kreuzfahrt war. „Meine Oma schlug vor, dass wir im Laden ein paar kohlensäurehaltige Getränke besorgen, um meinen Zuckerspiegel hochzuhalten, also gingen wir in den Geschenkeladen und sie direkt zu Cristian um zu fragen, wo die Getränke seien.“

Der Argentinier musste Rebekah und ihre Oma allerdings enttäuschen, da es in dem Shop keine Getränke gab – er rief allerdings bei der Rezeption an, um zu erfahren, welche Bars zu dem Zeitpunkt geöffnet waren. Rebekah war auch ohne Getränke sofort hin und weg, erzählt: „Es fühlte sich an, als ob der Moment in Zeitlupe ablief und es sofort einen Funken gab.“ Die Bauchtänzerin hatte bisher nur Pech in der Liebe gehabt, „aber vom ersten Moment an, als ich Cristian traf, hatten wir eine Verbindung.“

+++ Hochzeit in NRW: Paar gibt sich beim Parookaville das Ja-Wort – ausgerechnet DIESER Star ist Trauzeuge +++

Hochzeit als einzige Chance für junges Paar

Der Kreuzfahrt-Angestellte fühlte ähnlich, wollte seine Gefühle der Passagierin aber nicht offen legen, da romantische Verbindungen zu Gästen verboten waren. Dennoch tauchte Rebekah täglich im Geschenkeshop auf, am Ende der Reise tauschten die beiden Nummern aus.

Einige Monate hielten die Verliebten nur über Telefon Kontakt, trafen sich im Januar 2023 für einen Tag, als der Kreuzfahrt-Angestellte in Southampton anlegte. Schon als Cristian kurz darauf in seiner Heimat Argentinien ankam, war beiden klar, dass sie zusammen sein wollten – und dass das am besten ging, wenn der 29-Jährige nach England zog.

Mehr Themen:

Im März 2023 verbrachten die beiden dann ganze 11 Tage zusammen und planten danach bereits den nächsten Schritt: eine Hochzeit. Ansonsten würde Cristian nach sechs Monaten sein Visa verlieren und abreisen. „Es fühlt sich viel weniger romantisch an als eine normale Verlobung oder die Hochzeitsplanung, weil man normalerweise länger in der Beziehung wartet, bevor man heiratet“, gibt Rebekah gegenüber dem „Mirror“ zu. Und auch Cristian sagt: „Diese Beziehung ist ein Vertrauensvorschuss – meinen Job aufzugeben, meine Heimatstadt zu verlassen, um an einen unbekannten Ort mit einem unbekannten Menschen zu ziehen, ist ein Vertrauensvorschuss“.

Die Hochzeit der beiden steht aktuell noch aus – im Rahmen der Reality-Show „90 Day Fiancé UK“ (zu deutsch: „90 Tage Verlobung“) soll es allerdings bald soweit sein.