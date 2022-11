Hochzeit: Irre Tradition! Oma, Tochter und Enkelin schreiten mit gleichem Mann zum Altar

Damit die Hochzeit am Ende wirklich zum schönsten Tag im Leben des Brautpaars wird, bedarf es oft jeder Menge Planung und viel Geduld. Während der Bräutigam nach einem schicken Anzug Ausschau hält, ist für die Braut eine der wohl wichtigsten Fragen die Frage nach dem Kleid. Für Julia Cain aus dem Bundesstaat Missouri in den USA wurde die Antwort darauf bereits vorweggenommen.

Nachdem ihre Mutter bereits das Kleid ihrer Großmutter aufgetragen hatte, sollte auch Cain damit vor den Traualtar treten. Bei der Hochzeit erlebten die anwesenden Gäste dann aber nicht nur eine Überraschung in Sachen Kleid, sondern auch beim Thema Mann. Denn auch hier sah man ganz eindeutige Parallelen.

Hochzeit: Bräute teilen sich Begleitung

Als Julia Cain im Teenageralter war, war für sie klar: Eine Hochzeit im Kleid ihrer Großmutter kommt für sie nicht infrage. Dabei hatte bereits ihre Mutter gezeigt, dass das Kleid aus den 50er Jahren durchaus modernisiert werden kann. Zum ersten Mal getragen hatte es Phyllis Jo Raymond bei ihrer Hochzeit mit Ehemann Harold am 9. Mai 1953.

30 Jahre später kleidete sich dann ihre Tochter in das Kleid. Zwar ohne Reifrock, aber dennoch glücklich strahlend, gab Susan Kay Traver darin ihrem Mann das Ja-Wort. Nicht nur das Kleid ihrer Mutter bekam dabei allerdings seinen zweiten großen Auftritt, sondern auch ihr Vater Harold, als er seine Tochter zum Altar führte.

Hochzeit: Großvater zum dritten Mal mit dabei

Nachdem der Gedanke an das Kleid als ihr Hochzeitskleid für Julia Cain lange Zeit keine Option war, änderte sie ihre Meinung schließlich. Und obwohl sich bereits dafür entschieden hatte, konnte sie sich mit dem Dress zunächst so gar nicht anfreunden.

Ganz im Gegenteil, es brauchte viele Stunden beim Schneider, um Cain die Aussicht auf Zufriedenstellung zu bringen. Ihre Mutter und Julia waren sich einig, dass sich hier ganz drastisch etwas ändern muss und dass ein tiefer Ausschnitt und das Abnehmen der Ärmel alleine nicht reichen. „Indem ich die Taille optisch ein wenig anhob, verwandelte sich das Kleid in mein Traumkleid“, erzählt sie gegenüber ABC News.

Am Ende hatte Julia dann nicht nur das Kleid ihrer Träume in Gedenken an ihre verstorbene Großmutter an, sondern auch noch ihren Opa Harold an ihrer Seite. Weil ihr Vater bereits verstorben war, führt ihr Großvater sie zu ihrem Mann. Bei ihrer Hochzeit war es bereits Harolds dritter Auftritt mit einer aus seiner Familie stammenden Frau im gleichen Brautkleid. Ein Moment, der für immer in Erinnerung bleiben dürfte.