Hochzeit: Bräutigam erscheint in unmöglichem Outfit – „So respektlos gegenüber der Braut“

Eine Hochzeit ist ein ganz besonderer Anlass. Klassisch erscheint die Frau in einem weißen Kleid und der Mann in einem schwarzen Smoking.

Heutzutage ist der Dresscode auf einer Hochzeit schon flexibler und lockerer. Doch wie ein Mann auf seiner eigenen Trauung auftauchte, überbietet wohl alles.

Bräutigam taucht SO auf Hochzeit auf

Ein lässiges T-Shirt, schwarze Cargo-Shorts und Crocs mit auffällig gemusterten Socken – so sah die Kleiderwahl eines Bräutigams auf. Seine Braut dagegen zeigte sich in einem klassisch weißen Kleid mit Spitze. Ein „Reddit“-Nutzer teilte ein Bild von dem stylisch ungleichen Paar und konnte es nicht fassen: „Diese beiden Leute, mit denen ich zur High School gegangen bin, haben heute geheiratet und das war wirklich der Anzug des Bräutigams, ich weine.“

Hochzeit – das sind die beliebtesten Bräuche:

Brautstrauß oder Reis werfen, Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen, Brautentführung

Braut über die Schwelle tragen, Ehegelübde vortragen

Glückwünsche mit Luftballons steigen lassen

Aber immerhin war sein Outfit farblich abgestimmt: von Kopf bis Fuß trug der Mann dunkelblau. Ob seine Outfitwahl mit seiner Partnerin wohl vorher so abgesprochen war? Viele User regen sich unter dem Bild jedenfalls tierisch auf und die Anzugwahl als Affront an.

Aufregung wegen Hochzeits-Outfit

„Die Braut sieht so schön aus und er hat sich so wenig Mühe wie möglich gegeben. Vielleicht haben sie das vorher besprochen und abgesprochen, ich weiß es nicht.“ Eine andere Person empfindet einfach nur Mitleid für die Angetraute: „Das ist so respektlos gegenüber der Braut.“

Mehr Themen:

Ähnlich sah es ein weiterer „Reddit“-User, der es noch in Ordnung gefunden hätte, wenn wenigstens beide leger angezogen wären. Die Braut scheint das Outfit zumindest nicht so sehr abgeschreckt zu haben, dass sie dennoch „Ja“ bei der Hochzeit gesagt hat.