Hochzeit: Braut stirbt in der Nacht vor Ja-Wort – schrecklicher Verdacht!

Die letzte Nacht vor der eigenen Hochzeit verbringen viele Paare getrennt oder auch schlaflos – schließlich fällt es meist sowohl der Braut als auch dem Bräutigam vor Aufregung und Vorfreude schwer, eine Auge zu zubekommen.

Im Fall eines Paares aus den USA wurde die Nacht vor der Hochzeit allerdings von einer schlimme Tragödie überschattet, die die Braut das Leben kostete. Sie wurde nur 19 Jahre alt.

Hochzeit: Feuer-Drama vor großem Ja-Wort

Paige Ruddy und Logan Mitchell-Carter aus dem US-Bundesstaat Wisconsin gingen am Abend vor ihrer Hochzeit glücklich ins Bett, der nächste Tag sollte einer der wichtigsten in ihrem Leben werden. Doch es kam anders als geplant – ein Feuer im Haus der Verliebten änderte alles, wie „Bild“ berichtet.

Gegen 4 Uhr nachts wurden die Verlobten von alarmierten Rettungskräften geweckt, da hatte sich das Feuer inklusive Rauch bereits im ganzen Haus ausgebreitet. Laut Feuerwehr-Chef Craig Douglas schaffte die 19-jährige Paige nicht, sich in Sicherheit zu bringen. Die Einsatzkräfte mussten ein Fenster einschlagen, um sie zu befreien.

Hochzeit: Kostete dieser Fehler Paige das Leben?

Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, doch die Ärzte konnten nicht mehr viel für sie tun – einen Tag später, einen Tag nach ihrer geplanten Hochzeit, starb Paige im Beisein ihrer Familie. Als Todesursache wurde eine Hirnblutung in Folge einer Rauchgasvergiftung festgestellt.

Besonders dramatisch: Nach ersten Erkenntnissen liegt die Vermutung nahe, dass im Haus keine Rauchmelder installiert waren, so „Bild“. Die elektronischen Geräte schlagen bereits früh Alarm, sodass die US-Amerikanerin wichtige Zeit erhalten hätte, um sich in Sicherheit zu bringen und nicht so lange dem Rauch ausgesetzt zu sein. Wären Rauchmelder installiert gewesen, hätte die 19-Jährige also vermutlich überleben können – so bleibt den Angehörigen nur die Planung der Beerdigung anstelle der Erinnerung an Paige am Tag ihrer Hochzeit.