Hochzeit: Bräutigam will spektakulären Auftritt hinlegen – und bricht sich das Schlüsselbein

Für diesen Bräutigam endete die eigene Hochzeit mit Schmerzen statt Glücksgefühlen.

Der Mann hatte einen besonders spektakulären Auftritt auf seiner Hochzeit geplant – und landete am Ende in Krankenhaus.

Schmerzhafte Hochzeit: Motorrad-Stunt von Bräutigam geht schief

Der Plan des Bräutigams: Ganz cool mit einem Motocross-Rad zur Hochzeits-Location im italienischen Parma düsen, wo seine Zukünftige bereits mit einer schwarz-weiß-karierten Racing-Flagge auf ihn wartet.

Doch als er dann tatsächlich hupend zu seinem Zielort abbog, verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Rad und flog aus dem Sattel! In einer Videoaufnahme des Unfalls hört man die panischen Rufe der Hochzeitsgäste, während der Bräutigam über den Kiesboden schlittert.

Hochzeits-Foto am Krankenbett statt in der Kirche

Sofort eilten mehrere Helfer herbei, um den Bräutigam zu versorgen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte einen Bruch des Schlüsselbeines feststellten.

Zudem musste eine Wunde am Kopf des Bräutigams mit fünf Stichen genäht werden – wenig verwunderlich, schließlich trug der Mann bei seinem Motocross-Stunt nur seinen Hochzeitsanzug und keinerlei Schutzkleidung.

Statt eines Hochzeitsfotos in der Kirche gab es somit erstmal ein Foto vom Krankenbett, wie es bei der britischen „Sun“ zu sehen ist – mit dem Bräutigam in ärztlicher Behandlung, und der Braut in voller Hochzeitsmontur daneben.

Diesen Hochzeitstag wird das Paar sicherlich nie vergessen!