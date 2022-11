Hochzeit: Unfassbar! Bräutigam erscheint zur Trauung im Sarg

Eigentlich soll die Hochzeit der schönste Tag im Leben eines Brautpaares sein, schließlich ist sie der Beginn eines neuen ganz besonderen Lebensabschnitt zu zweit. Klar, dass man auf einer Trauung deshalb nicht erwartet mit dem Tod konfrontiert zu werden und wenn dann höchsten aus traurigen Gründen.

Doch ein Bräutigam in Großbritannien ließ es sich nicht nehmen, sich zu seiner eigenen Hochzeit mit einem Sarg auszustatten. Damit stahl er sogar seiner eigenen Braut vollkommen die Show!

Hochzeit: Bräutigam stiehlt Braut DAMIT die Show

Eigentlich ist es ja die Braut, die bei ihrer Ankunft bei ihrer Hochzeit alle Blicke auf sich zieht, doch bei der Aktion dieses Bräutigams wurde die Dame in weiß zur reinen Nebenattraktion. Denn während die versammelte Hochzeitsgesellschaft schon gespannt auf die Ankunft des Brautpaares wartet, passiert das Unvorstellbare.

Wie ein Video auf Tiktok zeigt, schwillt nämlich plötzlich dramatische Musik an, kurze Zeit später fährt ein waschechter Leichenwagen vor und hält mit dem Kofferraum direkt in Richtung Altar. Daraufhin eilen Brautjungfern und Trauzeugen hin und hieven mit Mühe und Not einen waschechten Sarg heraus.

Brautjungfern schleppen Sarg bis zum Altar

Doch damit ist die Show noch nicht erledigt. Denn die Trauer- bzw. Hochzeitsgesellschaft muss verfolgen, wie die Brautjungfern und Trauzeugen den Sarg bis zum Altar schleppen müssen. Erst da steigt der Bräutigam vor den fassungslosen Gästen aus dem Sarg.

Zum Thema der Hochzeit, „Gothic“, hat der Auftritt zwar gepasst, aber zumindest bei dem Gast, der das Video der skurrilen Nummer online stellte, für komplette Verwirrung gesorgt. „Ist das eine Beerdigung?“ fragt sie. „Nein, einfach nur die dumme Idee meines Freundes für seine Hochzeit.“

Auch andere Nutzer scheinen den Humor des Bräutigams nicht zu teilen und reagieren mit kompletter Unverständnis. „Einfach nur respektlos“ oder „Wie kommt man auf so eine kranke Idee?“ sind häufige Kommentare.