Hochzeit: Bräutigam hält Rede – DIESER Satz gegen die Braut ändert alles

Große Emotionen gehören zu einer Hochzeit einfach dazu – besonders bei persönlichen Worten von Braut und Bräutigam kann es zu rührenden Szenen kommen.

Während viele Verliebte bei der Hochzeit also die Chance nutzen, dem Gegenüber zu erklären, was man an ihm mag, entschied sich ein Bräutigam lieber für eine fiese Spitze gegen seine Braut. Die ließ das aber nicht auf sich sitzen.

Hochzeit: Bräutigam stellt Braut bloß

Am Tag der eigenen Hochzeit will jede Braut natürlich besonders gut aussehen und sich wohl fühlen – für eine Frau bedeutete das, für diesen Tag extra viel Make-Up aufzulegen, da sie sich damit selbstbewusster fühlt. Genau das bot ihrem Bräutigam allerdings eine Steilvorlage, wie die Frau laut dem britischen „Mirror“ selbst auf der Online-Plattform „Reddit“ erzählt.

So ziehe ihr Partner sie ohnehin regelmäßig wegen ihrer Vorliebe für Make-Up auf, „er ist ein Witzbold und ein bisschen sarkastisch – brutal ehrlich. Ich hatte kein Problem damit, solange es privat geschah, also private Neckereien.“

Dabei sollte es aber nicht bleiben, wie ausgerechnet der Tag der Hochzeit zeigte. Während seiner Rede sah der Bräutigam seine frisch Angetraute an, sagte dann: „…und meine Frau hier, die mit diesem Make-Up im Gesicht wie eine Schaufensterpuppe aus einem Kaufhaus aussieht…“ Die Gäste lachten über die Braut, sie selbst war wütend. Als niemand zuhörte, stellte die Frau ihren Mann zur Rede. Doch er spielte es runter, „es sei nur ein Witz und ich habe es zu persönlich genommen.“

„Hätte die Hochzeit am nächsten Tag annulliert“

Die Braut ließ sich jedoch nicht so leicht besänftigen, das Brautpaar stritt schließlich – sie fühlte sich „öffentlich gehänselt“, er fand die Reaktion übertrieben warf ihr vor, die Atmosphäre der Hochzeit ruiniert zu haben.

„Er schmollte drei Tage lang darüber und sagt mir dann, dass ich mich für die negative Stimmung entschuldigen müsse, die ich bei ihm hervor gerufen habe“, berichtet die fassungslos Braut weiter bei „Reddit“.

Bei den anderen Usern fand sie Verständnis für ihre Gefühle. Einer kommentierte: „Sich vor all‘ ihren Freunden und der Familie über seine neue Braut lustig zu machen, ist pure Dummheit und einfach nur Grausamkeit“, ein anderer geht noch einen Schritt weiter: „Ich hätte die Hochzeit am nächsten Tag annulliert. Kein Scherz. Ich würde nicht für ein ganzes Leben mit so einem Scheiß unterschreiben.“