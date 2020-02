Hochzeit: Bekannter von Braut schreibt Glückwunsch-Karte – als der Bräutigam sie liest, rastet er aus

Was schenke ich einem Paar zur Hochzeit? Das fragt sich jeder Gast. Oftmals ist es Geld, schließlich kann das Brautpaar es gebrauchen, eine Hochzeit ist sehr kostspielig. Der Kindheits-Freund einer Braut (27) überreichte im letzten Jahr ebenfalls ein Geschenk. Doch was schockiert, ist die Glückwunsch-Karte, die er beilegte.

Auf der Plattform reddit.com erzählt der wütende Bräutigam (32) von seiner Geschichte. Was ihn so wütend macht? Die Karte eines Freundes seiner Frau. Nun aber von Anfang an: Im Juli heiratete ein Paar, das bereits seit sieben Jahren zusammen war. Da die beiden weit weg von ihren Herkunftsorten lebten, waren Besuche bei Freunden und Familie rar.

Hochzeit: „Ich fand es unglaublich geschmacklos und beleidigend“

An ihrem großen Tag, ihrer Hochzeit, sollten all die geliebten Menschen endlich zusammenkommen. Vorab gab es ein „Wedding Shower“. Dieser Brauch, der in den USA üblich ist, kann man hierzulande mit einem Polterabend vergleichen. Doch statt schepperndes Geschirr, steht die Geschenk-Übergabe bei der „Hochzeits-Dusche“ im Vordergrund.

Zu Gast war ebenfalls ein Freund der Braut, den sie seit ihrer Kindheit kennt. Der Bräutigam hatte ihn bis dato nur einmal in einer Bar an Halloween getroffen. Der Freunde ist kürzlich Scheidungsanwalt geworden.

Unsere Hochzeit! Tipps, Review – was hätten wir anders gemacht?

Der erlaubte sich einen üblen Scherz. Denn als das Paar vor versammelter Mannschaft die Glückwunsch-Karte öffnete, steckte darin eine Visitenkarte des Anwalts. Darauf unterstrichen: seine zeitlichen Verfügbarkeiten. „Falls meine Frau sie jemals bräuchte“, so der Bräutigam.

Das kam gar nicht gut an. Im Internet lässt der 32-Jährige seinen Frust raus. Er schreibt: „Meine Frau kicherte und fand es klug. Ich fand es unglaublich geschmacklos und beleidigend.“

Hochzeit: Bräutigam fragt im Internet nach Meinung

In seiner Verzweiflung fragt er die Netz-Gemeinde, was sie von der Karte halten. „Meine Frau hält mich für schwerfällig und humorlos. Bin ich das A**loch oder nur ein humorloser Spielverderber?“

---------

Mehr zum Thema Hochzeit:

Hochzeit: Braut schmeißt ihre Trauzeugin raus – der Grund ist widerlich

Hochzeit: Pärchen heiratet, doch nur fünf Jahre später passiert das Unglaubliche

Hochzeit: Paar will heiraten – dann findet die Braut DAS über ihren Mann heraus

---------

Innerhalb eines Tages antworten 329 Nutzer auf die Frage bei reddit.com.

Hier einige Kommentare:

„'Wedding Showers' sind traditionell nur für die Braut (und werden normalerweise als etwas Anderes bezeichnet, wenn der Bräutigam auch da ist). Wenn die Gäste gewusst hätten, dass der Bräutigam auch da ist, wäre es wahrscheinlich anders verlaufen.“

„Ich frage mich, ob die Reaktion dieselbe wäre, wenn sein Kumpel einen Flyer für den örtlichen Strip-Club in sein Geschenk legen würde. 'Wenn es dir mal zu langweilig wird'.“

„Klingt so, als hätten Braut und Bräutigam einen etwas anderen Sinn für Humor. Passiert.“

„Menschen machen dumme Witze. Komm drüber hinweg.“

+++ „Bares für Rares“: Schock! Händler geht am Strand entlang – und macht einen fürchterlichen Fund +++

Die Mehrheit sieht den Scherz nicht so eng. Ob der besagte Scheidungsanwalt in einigen Jahren zur Rosen- oder Silber-Hochzeit eingeladen wird, bleibt mehr als fraglich.