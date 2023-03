Hochzeit: Bräutigam lädt Ex-Frau zur Feier ein – niemand konnte ahnen, was dann passiert

Es braucht schon eine ziemlich gute Kommunikation und viel Verständnis, wenn ein Mann seine Ex-Frau zu seiner Hochzeit einlädt – und das von allen Seiten. Denn auch die neue Partnerin, die Familien und Freunde sollten kein böses Blut aufkommen lassen. Sonst wird die Party zum Reinfall.

In ihrem besten Kleid war die Ex-Frau zur Hochzeit ihres Ex-Partners und seiner neuen Frau erschienen. Doch damit endete das Wiedertreffen noch lange nicht. Nun hat der Bräutigam seine ehemalige Frau dauerhaft an der Backe.

Hochzeit: Ex-Frau brezelt sich für Feier auf

Wie gewonnen, so zerronnen. Tagtäglich trennen sich verheiratete Paare wieder oder lassen sich scheiden. So ist der Lauf der Dinge. Doch nur die wenigsten halten danach noch zusammen. Manche müssen es allerdings, wenn sie gemeinsame Kinder haben. Das war auch bei dieser Beziehung der Fall. Und daran änderte auch die neue Ehefrau des Bräutigams nicht – ganz im Gegenteil.

Der Bräutigam hatte seine Ex und Mutter seines Kindes ebenfalls zur Feier eingeladen. In einem Facebook-Video zeigte die Ex-Frau, wie sie sich zur Hochzeit fertig machte. Die Haare perfekt gestylt, das Make-up saß und dazu ein umwerfend glitzerndes grünes Kleid.

Auf Instagram teilte sie dann ein Video, in dem ihr Ex-Mann mit seiner neuen Frau poste und sie plötzlich daneben erschein. „Hier, um zu bleiben“, untertitelte sie den Beitrag. Das Video zierte noch ein Text-Banner: „Als mein Baby-Daddy dachte, er müsse nichts mehr mit mir zu tun haben, wenn er eine andere heiratet“. Dazu lief im Hintergrund der Kelly Clarkson Song „Behind These Hazel Eyes“ mit der Zeile „Here I am, once again“ – „hier bin ich wieder einmal“.

Braut und Ex-Frau sind beste Freundinnen

Wie schon aus dem Kommentar der Braut zu entnehmen war, hatten sich die beiden Frauen angefreundet. „Sind wir so eben zu besten Freundinnen geworden… Ja!“, kommentierte die neue Ehefrau den Post. Doch nicht nur das.

Der Ex-Mann, die neue Ehefrau, die Ex-Frau und ihr neuer Partner bildeten zusammen mit der Teenagertochter aus der ersten Ehe eine kunterbunte Patchwork-Familie. In einem weiteren Instagram-Clip schrieb die Ex-Frau Folgendes zu ihrer neuen Freundin. „Willkommen in der Familie. Jetzt hast du uns am Hals.“

Bei so viel Nächstenliebe und Familienglück konnten auch die Instagram-Nutzer mit ihrem Lob nicht mehr an sich halten. „Wie ihr beide eure Differenzen überwunden habt, um euch zum Wohle eurer Kinder gegenseitig zu unterstützen, ist wunderschön“, schrieb eine Nutzerin. „Was für ein Glück, dass eure Tochter in einer so liebevollen und reifen Umgebung aufwächst“, ergänzte eine andere.