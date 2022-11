Hochzeit: Mann bricht Trauzeremonie ab – weil er DAS über seine Braut herausfindet

Es ist schon ein starkes Stück, wenn der Bräutigam die Braut am Tag ihrer Hochzeit vor dem Altar stehen lässt. Noch schlimmer als gar nicht aufzukreuzen wäre jedoch, die Trauung mittendrin abzubrechen.

Genau das hat ein Bräutigam nun getan, weil er ein dunkles Geheimnis über seine Verlobte herausgefunden hat. Ein Video, das mittlerweile viral gegangen ist, zeigt dabei die Reaktion der Braut und der Gäste der Hochzeit auf das plötzliche Ende der Zeremonie.

Hochzeit: Braut verheimlicht Nachwuchs vor Bräutigam

Kein Scherz – die Braut hatte doch tatsächlich unterschlagen, dass sie bereits zwei Kinder hatte. Bis zum großen Tag wusste ihr Angetrauter noch gar nichts davon. Erst als er schon am Altar stand, fand er die Neuigkeit heraus. Und dann rastete er komplett aus.

In einem Video des ghanaischen Fernsehsenders GHPage TV beschimpfte er seine Verlobte und zeigte mit dem Finger auf sie. Um sie herum standen Familienmitglieder und Freunde und redeten auf die Zwei ein.

Die Braut flehte ihren Zukünftigen an, sie nicht zu verlassen. Sie versuchte, die ganze Situation zu erklären, warum sie ihm die zwei Kinder verheimlicht hatte. Doch der Bräutigam wollte nicht zuhören. Weinend saß sie auf dem Boden und krabbelte ihrem Freund hinterher, als der gehen wollte.

Bräutigam verlässt Braut wegen ihrer Lüge

Die Frauen versuchten die Braut zu beruhigen, während die Männer beschwichtigend auf den Bräutigam einredeten. Ein heilloses Durcheinander! In den Kommentaren unter dem Instagram-Video diskutierten die Nutzer, was der Bräutigam nur tun sollte. „Der Kerl muss so schnell wie möglich alles nehmen, was er für diese Ehe ausgegeben hat“, meinte einer.

Andere fragten sich, was die Frau getrieben hatte. „Wie kann man so ein großes Geheimnis bewahren?“, fragte eine. „Du kannst zwei Kinder nicht verstecken.“ Die Frau sollte lieber stolz auf ihre Kinder sein und sie nicht verstecken. Irgendwann würde der „Richtige“ schon kommen, rät ein Nutzer.

„Das Problem sind nicht die Kinder“, stellte ein anderer klar. „Es geht um die Unehrlichkeit auf ihrer Seite. Solche Leute sind sehr manipulativ.“ Einer meinte aber auch, dass der Mann überreagiert habe. Das Ganze könnte allerdings auch geschauspielert sein, argumentierte ein Nutzer.