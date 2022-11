Hochzeit: Bräutigam lädt Schwester aus – was sie dann macht, ist an Dreistigkeit nicht zu übertreffen

Was für ein Drama! Bei dieser Hochzeit kamen sich die Gäste sicherlich wie bei einer Soap-Opera vor. Erst gab es Krach zwischen dem Bräutigam und seiner Schwester. Der Streit eskalierte und lud sie kurzerhand von der Feier aus.

Doch das wollte die Frau nicht auf sich sitzen lassen und kam trotzdem zur Hochzeit. Und was sie dann unternahm, war einfach unerhört.

Hochzeit: Bräutigam lädt Schwester wegen ihres Outfits aus

Eine Freundin der Braut teilte die unfassbare Geschichte bei „Reddit“ und erzählte, was genau vorgefallen war. Offenbar hatte sich die Schwester des Bräutigams ein Kleid ausgesucht, dass sie zur Feier tragen wollte. Mit dem war ihr Bruder aber nicht einverstanden. Das machte die Schwester so wütend, dass sie ihm gleich ein völlig überzogenes Ultimatum stellte. Sie wolle „nie wieder mit ihrem Bruder sprechen“. Nur wenn er die Hochzeit abblase, wäre sie wieder dazu bereit.

Darauf ließ sich der Bräutigam natürlich nicht ein und lud seine Schwester aus. Die tauchte am großen Tag allerdings trotzdem auf – und trug ein bodenlanges weißen Kleid. Ob es das gleiche Outfit war, dass sie von Anfang an tragen wollte, war nicht klar. Dennoch war das Brautpaar auch mit dieser Auswahl absolut unzufrieden.

Ausgeladene Schwester kommt in Hochzeitskleid

Auf „Reddit“ teilte die Freundin der Braut zudem ein Foto der Hochzeitsgesellschaft. Zunächst waren die Nutzer sehr verwirrt, denn es sah aus wie ein ganz normales Foto, bei dem die Braut mit ihrem weißen Kleid in der Mitte positioniert war. Doch die Braut trug an dem Tag gar nicht Weiß, sondern Schwarz. „Ich dachte, die Braut sei die in der Mitte, und dass sie sich aufregt, weil die Schwester schwarz trägt. Dann habe ich zu Ende gelesen“, kommentierte einer der ersten Nutzer. Anderen ging es ähnlich.

Somit fiel die Schwägerin der Braut in ihrem über und über mit Pailletten bestickten und sexy hochgeschlitzten Abendkleid noch mehr auf. Doch damit war das Drama noch nicht zu Ende – längst nicht.

Hochzeits-Crasherin macht Braut Vorwürfe

Die Story von der offensichtlich eifersüchtigen Schwester machte auch auf Facebook die Runde. Sie selbst teilte auf TikTok ein Video, wie ein Nutzer in den Kommentaren erwähnte. Darin sagte sie, die Braut sei selber „giftig und eifersüchtig“ gewesen. Das Kleid sei ja nur champagnerfarben und nicht weiß gewesen.

Zumindest gab sie zu, die Hochzeit gecrasht zu haben. Sie hätte den letzten Tanz des Abends mit ihrem Bruder getanzt und „gebe der Ehe fünf Jahre“. Das wollte die Braut nicht auf sich sitzen lassen und teilte daraufhin, wie enttäuscht sie von dem Verhalten ihrer Schwägerin sei.

Mehr Themen:

Ihre Meinung teilten auch die „Reddit“-Nutzer. Allerdings hatten sie ein paar heftigere Bezeichnungen für die Schwägerin. „Das ist das Verhalten einer eifersüchtigen Ex-Freundin“, meinte einer. Andere spekulierten sogar, ob sie was von ihrem eigenen Bruder wolle. „Es gibt keine andere Erklärung für ihr zwanghaft eifersüchtiges Verhalten.“ Sie empfanden ihr Verhalten als „absolut verrückt“ und konnten nicht verstehen, warum ihr Bruder sie nicht einfach rausgeworfen hatte.