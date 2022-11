Hochzeit: Bräutigam hält Rede – und enthüllt dabei schockierendes Geheimnis der Braut

Viele Paare sind der Meinung, dass sie keine Geheimnisse voreinander haben sollten. Und bevor sie den großen Schritt zur Hochzeit wagen, beichten sie sich das ein oder andere und teilen miteinander ihre unter Umständen dunkle Vergangenheit.

In diesem Fall kam diese Offenbarung jedoch während der Hochzeit. Und statt unter ver Augen teilte der Bräutigam das große Geheimnis gleich mit allen Freunden und Familienmitgliedern.

Hochzeit: Bräutigam verrät peinliches Detail über Braut

Brutal ehrlich war der Bräutigam während der Feier. Bei einer Rede entschloss er sich, seine frisch Angetraute mit seiner Ehrlichkeit zu überraschen und die wahre Geschichte, wie sich die zwei kennengelernt hatte, zu beichten. Der Hochzeitsfotograf nahm die Rede des schottischen Ehemanns auf und teilte sie später als Video bei TikTok, wo es gleich über eine Million Mal angeklickt wurde.

„Ich habe das Gefühl, dass Katie und ich heute ein wenig ehrlicher zu euch sein müssen“, begann der Mann seine Rede, während ihn seine Frau verwirrt ansah. Die bekannte Story zu ihrem Kennenlernen lautete, dass sie sich in einem Club zum ersten Mal gesehen und später auch geküsst hatten. Allerdings hätten sie später „ein paar Dinge ausgelassen“.

Nach dem Kuss hätte er sich entschuldigt, dass er nicht sonderlich gesprächig sei. Sie hätte geantwortet: „Warum nimmst du nicht meine Nummer und wir können uns ein anderes Mal treffen“. Er sei „so aus der Übung gewesen“, dass er erst einmal ein paar Drinks besorgt hatte. Als er zurückkam, sah er seine heutige Frau, wie sie doch tatsächlich einen anderen küsste.

Braut peinlich berührt

„Ich weiß jetzt, dass das bei Kate ziemlich häufig vorkommt“, erzählte ihr Mann weiter, während die Gäste in Gelächter ausbrachen und die Braut errötete und sich die Hände beschämt vor ihr Gesicht hielt. Er habe dann beide Drinks gekippt und sei zurück auf die Tanzfläche gegangen. Zum Schluss seiner Rede scherzte er, dass auch heute noch Angst habe, seine Frau „unbeaufsichtigt“ zu lassen. „Diese Ehe könnte heute Abend vorbei sein“, lachte er.

Auf diese unerwartete Enthüllung reagierten die TikTok-Nutzer sehr unterschiedlich. Manche fanden die Geschichte „urkomisch“, andere fühlten mit der Braut. Sie an ihrem Hochzeitstag so „in Verlegenheit zu bringen“ fanden sie unangebracht. „Stell dir vor, du würdest die Scheidung noch beim Empfang einreichen“, kommentierte einer. Andere fragten sich, ob die zwei danach noch zusammen seien oder ob der Ehemann in der Hochzeitsnacht „auf der Couch schlafen“ musste.