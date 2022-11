Hochzeit: Bräutigam flieht kurz vor Trauung – weil Braut DAS von sich gibt

Bei einer Hochzeit schwören sich Paare die Treue für die Ewigkeit. Eigentlich sollte bei den Feierlichkeiten die Liebe zweier Menschen im Vordergrund stehen. Doch nicht immer geht es nur um Gefühle. Das beweist ein Fall aus Nigeria, über den Twitter-User Babajide Blunt berichtet.

Er erzählt von einem Bekannten, der bereit war einen stattlichen Betrag für seine Hochzeit auszugeben. Danach habe er mit seiner Braut nach Großbritannien auswandern wollen. Doch so weit sollte es nicht kommen.

Hochzeit: Bräutigam hat schlimme Erkenntnis

Denn der Braut ging es offenbar nicht allein um Gefühle – sondern vor allem auch um Geld. Zwar habe sie selbst nichts zur anstehenden Feier beisteuern können, weil es bei ihrer Familie finanziell nicht rosig aussehen soll. Doch auf ihre Traumhochzeit habe die Dame dennoch nicht verzichten wollen.

Und so habe sie von ihrem Verlobten gefordert, mehr Geld in die Hand zu geben. Der Bräutigam habe daraufhin sein Angebot auf eine Million nigerianische Naira (rund 2.200 Euro) erhöht. Mit der Reaktion seiner Zukünftigen soll der Mann dann allerdings nicht gerechnet haben.

Bräutigam flieht vor eigener Hochzeit

Die stolze Braut hielt das Millionen-Angebot für nicht ausreichend. Und das obwohl es sich dabei beinahe um ein halbes Jahreseinkommen handelt, das einem Nigerianer pro Jahr durchschnittlich zur Verfügung steht. Zum Vergleich: In Deutschland ist das Durchschnitts-Jahreseinkommen mehr als zehn Mal so hoch wie in Nigeria. Die Braut soll also ein Angebot von umgerechnet rund 20.000 Euro für ihre Hochzeit abgelehnt haben.

Ein starkes Stück. Und zu viel für den Bräutigam. Denn der soll angesichts der dreisten Ansprüche seiner Verlobten die Reißleine gezogen haben. Babajide Blunt zufolge habe er seine Sachen gepackt und die Hochzeit abgesagt haben. Nach Großbritannien sei er dann trotzdem gegangen – jedoch ohne seine ehemalige Verlobte. Bleibt nur zu hoffen, dass er dort eine Partnerin findet, die es nicht ausschließlich auf sein Geld abgesehen hat.