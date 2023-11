Hochzeit: Bräutigam wird Trauung verweigert – aus diesem skurrilen Grund

So eine Hochzeit ist für die meisten das wohl größte Ereignis im Leben – immerhin schwört man einer Person ewige Treue. Auf der Feier wird getanzt, gelacht und lecker gegessen. Rund um diesen großen Tag ranken sich zudem auch einige Bräuche.

Und einer dieser Bräuche hat einem Bräutigam seinen großen Tag jetzt so ziemlich verdorben: In China war ein Mann auf dem Weg zu seiner Braut, wollte sie abholen für ihre Hochzeit. Doch daraus wurde nichts.

Menschenmenge stellt sich Bräutigam in den Weg

Wie das Online-Portal „Moneycontrol“ berichtet, zeigt ein viral gegangener Clip eine große Menschenmenge mit überwiegend älteren Personen. Sie umzingeln das Auto des Bräutigams, fordern Geld und Zigaretten. Das Video löste eine Debatte über umstrittene Hochzeitsbräuche aus.

Hunderte Dorfbewohner blockierten das Auto des Bräutigams, der gerade auf dem Weg war, seine künftige Frau abzuholen. Nach Angaben der South China Morning Post (SCMP) ereignete sich der Vorfall in einem Dorf in Taizhou in der ostchinesischen Provinz Jiangsu.

Entschlossenheit des Bräutigams soll getestet werden

Gemäß der Tradition sollen die Verwandten des Bräutigams den alten Dorfbewohnern das geben, worum sie bitten – und das kann von Zucker und Zigaretten bis hin zu Geld alles sein. Sind die Dorfbewohner mit ihrer Ausbeute nicht zufrieden, kann es passieren, dass dem Bräutigam die Weiterfahrt zu seiner Braut verweigert wird oder dass sich seine Ankunft stark verzögert. Das Ritual heißt auf Mandarin „Ian men “, was „die Tür blockieren“ bedeutet.

Mit diesem Brauch soll die Hingabe des Bräutigams zu seiner Braut und seine Entschlossenheit, sie zu heiraten, überprüft werden. Einige Verwandte der Braut lassen den Bräutigam sogar Rätsel lösen, Gedichte aufsagen oder seine Gesangs- und Tanzkünste unter Beweis stellen.

Geldgeschenke werden vorbereitet

Laut einem Hochzeitsplaner in Taizhou bereitet die Familie des Bräutigams normalerweise eine Reihe von Geschenken und Geld vor, um sie an die Menge zu verteilen. Ob der Bräutigam es noch rechtzeitig zu seiner Braut schaffte, ist nicht bekannt.