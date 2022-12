Hochzeit: Bräutigam steht am Altar – als er seine Braut zum ersten Mal sieht, sucht er das Weite

Der Bräutigam, der sich nicht traut! Bei seiner Hochzeit floh der Verlobte doch tatsächlich, als er seine Braut sah. Ob das wohl an ihrem Aussehen lag?

Danach brach auf jeden Fall ein ziemlicher Tumult aus. Die Hochzeit versank im Chaos, bis der Cousin des Bräutigams einschritt.

Hochzeit: Bräutigam flieht beim Anblick Frau

Die Trauung fand in Indien statt, in einem Dorf im östlichen Bundesstaat Bihar in der Nähe von Sherpur. Einem Bericht von „Live Hindustan“ zufolge kam der Bräutigam mit dem „Baraat“, der traditionellen Einlaufprozession mit Musik und Tanz, am Veranstaltungsort an. Dort setzte er sich auf den Traualtar.

Fakten und Infos zu Hindu-Hochzeiten:

vor dem Gesetz werden Braut und Bräutigam als eine Person aufgefasst

der Vater über gibt die Braut und sie umringt mit ihrem Mann sieben Mal das „heilige Feuer“

der Brahma-Ritus als ideale Form: Die Gabe einer Tochter, geschmückt (mit kostbaren Kleidern) und sie ehrend (mit Schmuck), an einen gebildeten Mann, der den Veda studiert hat und gutes Benehmen hat, den der Vater selbst einlädt (Manusmriti III.27)

Während des „Varmala“-Rituals, bei dem Braut und Bräutigam Blumengirlanden austauschen, erblickte der Mann das Gesicht seiner Zukünftigen zum ersten Mal. Irgendetwas musste ihn so erschrocken haben, dass aus dem Raum floh. Ob ihm das Aussehen seiner Braut nicht gefiel? Der Grund für sein fluchtartiges Verschwinden war nicht bekannt. Danach brach das absolute Chaos im Trauraum aus.

Cousin des Bräutigams muss sich aufopfern

Die Familie der Braut war sehr wütend über die Flucht des Bräutigams. Mehrere Familienmitglieder gingen auf die Angehörigen des Bräutigams los und hielten sie fest. Erst als sein Cousin sich bereit erklärte, die Braut anstelle des eigentlichen Bräutigams zu ehelichen, ließen sie die Leute wieder frei.

Die Behörden und sogar lokale Politiker mussten zudem einschreiten und beschwichtigen. Doch gaben die Dorfbewohner erst nach, als der Cousin die Braut geheiratet hatte, was umgehend erfolgte. So hatte sich der Mann den Verlauf des Abends bestimmt nicht vorgestellt.