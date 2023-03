Hochzeit: Bodybuilder-Paar will sich das Ja-Wort geben – doch dann folgt eine bittere Nachricht

Schaut man auf die Oberarme dieser Braut, dann könnte wohl auch die Frau den Mann über die Schwelle tragen. Tiffany Ritter und ihr Verlobter Leonard van der Mond sind ein starkes Paar – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden haben einen gestählten Körper und stechen somit wohl aus jeder Masse heraus.

Sportlich hat die 25-Jährige in den letzten Monaten fast alles erreicht, nun sollte auch das private Glück folgen. Alles war für die Hochzeit schon hergerichtet. Doch kurz vor dem großen Tag folgte dann der Schock: Tiffany konnte zu ihrer eigenen Trauung nicht kommen.

Hochzeit geplatzt – Bodybuilder-Braut muss DESHALB passen

Am Montag (27. Februar) sollte es so weit sein, und das Bodybuilder-Paar wollte sich nach nur knapp drei Monaten Beziehung das Ja-Wort geben. Doch der Standesamt-Termin musste abgesagt werden. Nach langen anstrengend Trainingsmonaten machte der Körper von Tiffany kurz vor der Hochzeit schlapp, wie sie gegenüber „Bild“ erklärte. „Ich nehme seit Tagen Antibiotika, liege krank im Bett und komme nicht recht wieder hoch.“

Eine üble Grippe mit Bronchitis habe die romantischen Pläne des Paares vereitelt. Hinter ihr liegen eine Weltmeisterschaft der Bodybuilder in der Türkei, wo sie den zweiten Platz belegte. Später holte sie sich beim internationalen Wettbewerb der WFF (World Fitness Federation) den Titel zur „Miss Universe der Bodybuilder“. Nun sollte die private Krönung folgen.

Mit ihrem Verlobten hatte sie sich bereits ein schönes Brautkleid in zartem Rosé gekauft. Der 25-Jährige wählte einen grauen Anzug. Doch nun muss die Festkleidung zunächst im Schrank hängen bleiben. Tiffany will nun schnellstmöglich wieder fit werden: für ihre Hochzeit, aber auch für den nächsten großen Wettkampf. Denn 2024 will die durchtrainierte junge Frau den nächsten Titel bei der Olympiade in Angriff nehmen.