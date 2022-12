Hochzeit: SEK stürmt Feier – weil DIESES Tier zur Unterhaltung diente

So unterschiedlich die Paare sind, so verschieden ist auch die jeweilige Hochzeit. Während manche nach Las Vegas reisen, um dort heimlich zu heiraten, feiern einige in einem großen Kreis. Dabei darf ein unterhaltsames Partyprogramm nicht fehen.

Eine Hochzeit in Berlin drohte jedoch aus dem Ruder zu laufen, weil sich die Beteiligten für eine ungewöhnliche Attraktion auf der Feier entschieden haben. Die Veranstalter waren der Polizei nicht unbekannt.

Hochzeit mit kuriosem Party-Programm

Weiße Stretch-Limousinen säumten den Weg vor einer Villa in Berlin-Neukölln. Der Anblick ist zunächst nicht verwunderlich. Allerdings ist die Adresse bei der Polizei bereits erkannt. Am Dienstagabend, 28. Dezember, feierte ein Mitglied aus der Remmo-Großfamilie eine Hochzeit.

Der Clan steht schon seit einiger Zeit unter Beobachtung und gerät immer wieder mit den Behörden aneinander. Laut Informationen dieser Redaktion war der Grund für diesen Einsatz jedoch kurios.

Statt Hochzeitsspiele zur Belustigung der Gäste, entschied sich die Großfamilie ein Tigerbaby auf die Party zu bringen. Auf Instagram teilten einige der Angehörigen Schnappschüsse mit der kleinen Wildkatze. Als die zuständigen Einsatzkräfte in der Villa eintrafen, war das Tier jedoch verschwunden.

Hochzeit: Gäste halten den Verkehr auf

Nach dem Einsatz starteten die Hochzeitsgäste ein Feuerwerk und hielten den Verkehr vor der Villa auf. In einem Autokorso bestritten sie den Weg zum Festsaal in einem Industrieviertel.