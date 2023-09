Hochzeit: Braut stellt Familie ihren Bräutigam vor – es endet im Drama

Ein Heiratsantrag sorgt für Aufsehen in einer Familie, als eine junge Frau beschließt, nicht zur Hochzeit ihrer eigenen Schwester zu gehen. Der Grund? Eine alte Highschool-Flamme!

Der Verlobte ihrer Schwester ist der Frau also kein Unbekannter. In einem Online-Posting gab sie an, sich von ihrer jüngeren Schwester betrogen zu fühlen, da diese einen Mann heiraten wolle, mit dem sie einst eine gemeinsame Geschichte hatte.

Hochzeit: „War niedergeschmettert und entsetzt“

Laut „Mirror“ war sie während ihrer Highschool-Zeit mit einem jungen Mann aus ihrem Jahrgang zusammen, sie gingen sogar gemeinsam zum Abschlussball. Doch bevor sie das College besuchte, fragte sie ihn, ob sie offiziell zusammen sein könnten – er lehnte ab. Diese Zurückweisung ließ sie ratlos und verletzt zurück. Während dieser Zeit bemerkte sie, dass ihre jüngere Schwester immer freundlicher zu ihm wurde. Sie hatte seine Nummer und war oft bei ihren Treffen dabei, aber niemals hätte sie gedacht, dass ihre Schwester Gefühle für ihn entwickelte.

„Nun, ein paar Monate nachdem ich die Schule verlassen hatte, ging er auf ein lokales College und ich sah, dass meine Schwester und er sich trafen, offiziell auf Facebook. Ich war niedergeschmettert und entsetzt“, berichtete sie auf der Plattform Reddit. Und weiter: „Meine Schwester und ich haben uns immer sehr nahegestanden, als wir aufwuchsen, und sie hat nichts davon erwähnt! Ich wusste nichts davon. Ich hatte das Gefühl, dass ich im Dunkeln gelassen wurde und dass die beiden wussten, dass es falsch war.“

Hochzeit: Nur „billige Ausreden“

Die Frau erklärte, dass sie sofort ihre Schwester kontaktierte, die versuchte, sich zu entschuldigen, aber ihre Erklärungen klangen wie „billige Ausreden“. Als sie ihre Eltern einschaltete, waren diese anfangs auf ihrer Seite, aber mit der Zeit änderten sie ihre Meinung und lobten den Mann und wie glücklich er ihre Schwester machte.

Obwohl die Frau in den letzten sechs Jahren versucht habe, die Beziehung zu ihrer Schwester aufrechtzuerhalten, konnte sie die bitteren Gefühle nicht loswerden. Insgeheim hoffte sie sogar, dass sich ihre Wege irgendwann trennen würden. Doch die Beziehung blieb bestehen. Und auch sie selbst ist seit zwei Jahren mit einem der ehemaligen besten Freunde des Verlobten ihrer Schwester zusammen.

Hochzeitsantrag sorgt für Familiendrama

Trotzdem nahm das Drama seinen Lauf als der Mann ihrer Schwester einen Heiratsantrag machte. Dies führte bei der Frau zu noch mehr Unbehagen. Sie fühlt sich, als ob der Verrat weitergehe und ihr ständig unter die Nase gerieben werde.

Die Situation erreichte ihren Höhepunkt, als sie zur Junggesellinnenparty ihrer Schwester eingeladen wurde, aber behauptete, sie könne wegen der Arbeit nicht teilnehmen. Als Begründung gab sie an, dass sie sich nicht an den „Feierlichkeiten am Rande ihrer Beziehung“ beteiligen wolle. Ihre Schwester war verärgert und schlug sogar ein Wochenende zu zweit vor, was die Frau ablehnte. Und jetzt, als Brautjungfer, plant sie nicht einmal zur Hochzeit zu gehen.

Hochzeit: Wird die Schwester erscheinen?

Die Frau fragte die Internetgemeinschaft nach Rat und erntete eine Mischung aus Unterstützung und Vorwürfen. Einige rieten ihr, professionelle Hilfe zu suchen und meinten, sie solle sich auf ihre derzeitige Beziehung konzentrieren. Andere wiesen darauf hin, dass sie über Jahre hinweg einen Groll hege und sich selbst schade.

Nachdem sie die Kommentare gelesen hatte, bearbeitete die Frau ihren Beitrag um einige zusätzliche Gedanken. Sie scheint sich uneins zu sein, ob sie zur Hochzeit gehen oder das Gespräch mit ihrer Schwester suchen sollte. „Ich glaube, ich werde hingehen und ein fröhliches Gesicht aufsetzen“, schreibt sie abschließend.